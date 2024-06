¿Mejor que el clásico? El ‘layered bob’ es el corte de pelo que adelgaza el rostro y rejuvenece: así luce

El cabello de las mujeres es sagrado, y hacerle un cambio siempre es una decisión crucial, esta es la razón por la que nos dimos a la tarea de proponerte uno de los estilos que además de ser moderno, promete un look rejuvenecedor restándote años y aportándote una apariencia libre y divertida.

Ya sea que lo pintes, le des luz a través de mechas o bien, lo cortes, esta no es una decisión que se toma a la ligera; sin embargo, un cambio nunca es malo, no por nada dicen que es el cabello el que guarda algunos de nuestros más íntimos secretos, razón por la que se convierte en lo primero que cambiamos cuando queremos comenzar una nueva etapa en nuestras vidas.

Esta vez, te vamos a presentar una variante del famoso y ya clásico corte bob, que durante décadas se ha posicionado como el predilecto de las mujeres en los salones de belleza, gracias a la elegancia que promete y un cambio que permite restarse años de encima. Su sofisticación es tal, que famosas como Carolina Herrera lo aprueban y recomiendan.

Corte de pelo layered bob

¿Qué es el layered bob?

Expertos en moda y famosos estilistas proponen el layered bob como uno de los cortes que más favorecedores que estilizan el rostro, y aunque el nombre podría parecer un tanto confuso, no es más que una técnica que presume distintas capas alrededor de la melena dejando un efecto rejuvenecedor y hasta rebelde que es fácil de peinar.

Teniendo en cuenta este aspecto, es importante resaltar que se trata de un tipo de corte sumamente versátil, que permite a las mujeres que lo utilicen un peinado en completa libertad y auténtico, que además es muy fácil de peinar e incluso se puede personalizar al gusto y necesidades de cada una de las usuarias que se atrevan a darle una segunda oportunidad a este tipo de look.

¿A quién favorece el layered bob?

Al ser un corte que añade estructura y textura al rostro de quienes se atrevan a darle una oportunidad a un cambio de look, permite no solo un fácil mantenimiento, por lo que ni siquiera es necesario acudir demasiadas veces al estilista para que mantenerlo, eso sí, aunque la longitud es algo qué cuidar, serán pocas visitas para lograr este efecto.

Es recomendado especialmente para rostros redondos, dejando un efecto alargado y estilizando, como siempre, destacando los aspectos más bonitos de la cara. Esto no significa que el look solo se limite aquí, pues es ideal para todas y para cualquier tipo de cabello, ya sea lacio, rizado u ondulado, permitiendo suavizar y potenciar esas características más bellas de ti que no habías explorado o incluso notado.

Entre sus tantas bondades está el bajo mantenimiento y esa posibilidad de lucir una melena bien peinada en muy pocos minutos, sin la necesidad de pasar demasiado tiempo frente al espejo, por ende tienes un secado más rápido y un peinado sencillo. Además, logra adaptarse a las necesidades de cualquier mujer, siendo favorecedor para todas y cada una de ellas.