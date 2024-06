¡Adiós coquette! La tendencia ‘skant’ rompe estereotipos y rebasa los límites: ¿cómo es?

El mundo de la moda está en constante movimiento, transformación y evolución, esta es la razón por la que vemos como vuelven tendencias y otras cambian por completo para ayudar a que cada vez más personas expresen su personalidad y logren sentirse identificadas, después de todo, ¿de eso se trata esta industria no?

A principios de año vimos el auge del estilo ‘coquette’ que irrumpía con fuerza en los centros comerciales y no solo eso, sino que se anteponía sobre el estilo old money que sigue estando vigente a pesar de que ya han pasado algunos meses desde que popularizó manteniéndose como uno de los más fuertes de los últimos meses.

Sin embargo, la melancolía sigue adueñándose de las tendencias y esta vez no nos vamos muy lejos, sino que nos trasladamos a principios de los años 2000, cuando las famosas estrellas de Disney acaparaban la atención con esas películas juveniles que al día de hoy se han convertido en queridos clásicos.

Look 'skant'

¿Qué es la tendencia ‘skant’?

La tendencia ‘skant’ promete hacerse un lugar en tu armario gracias a la forma en la que irrumpe rompiendo con cualquier tipo de regla de la moda, se trata de una forma auténtica de vestir que con los elementos necesarios puede volverse incluso en una de las más elegantes.

Aunque se cree que es una tendencia que comenzó gracias a estrellas de los 2000, su origen se remonta a la forma en la que vestían los hombres de lugares de Oriente Medio, África y Asia, quienes incluían en su vestimenta tradicional una combinación de pantalón y falda, esta es la razón de su nombre que se deriva de los términos en inglés ‘skirt’ y ‘pants’ dejando como resultado el ‘skant’.

Su popularidad fue tal que se transformó a tal grado que distintos diseñadores no solo apostaron por esta combinación, sino que la unieron en una prenda, dejándonos piezas que simulan ser un pantalón con una falda.

Esta es la razón por la que la tendencia ‘skant’ se ha convertido en uno de los estilos más aplaudido por desafiar las reglas de la moda y romper con estereotipos, dejando uno de los outfits más arriesgados y creativos de este 2024.

¿Qué es la tendencia skant?

¿Cómo combinar jeans con falda?

Si pensabas que usar faldas con pantalón es una mala idea, aquí te dejamos algunas consideraciones que podrías tomar en cuenta, ayudarán a que luzcas como todo una experta en moda.

Para sumarse a la tendencia ‘skant’ no es necesario seguir demasiadas reglas pues se trata de una forma de vestir auténtica donde la falda es la que tiene que sobresalir en el look, por lo que es importante que le des el protagonismo que se merece, aunque si lo tuyo es lo elegante entonces crea total looks, y combina faldas plisadas o mini con pantalones de corte sastre.

Si lo que quieres es estilizar tu figura, entonces arriésgate por un look en el que combines skinny jeans con tacones, ya sean sandalias o stilettos y termina con tu falda favorita, incluso puedes sumar un blazer, recuerda optar por tonos neutros para no llegar a lucir demasiado cargada, el uso de dos tonos puede ser una opción o bien hasta tres, pero no más allá, también considera no caer en el abuso de texturas.