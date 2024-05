¿Aburrida del balayage? Las mechas ‘ojo de tigre’ es lo que necesitas: aportan brillo, vitalidad y frescura

Las mechas balayage son cosa del pasado, no lo decimos nosotras, sino los expertos en moda que han colocado los tonos chocolate y cobrizos como los protagonistas de este 2024, pero, si lo tuyo siguen siendo los rubios, hay una opción perfecta para ti sin la necesidad apostar por el estilo convencional.

El clean look arrasó en las tendencias, y provocó un cambio en la estética de las mujeres, quienes dejaron de optar por estilos extravagantes y vistosos, dejando ver que la belleza natural y minimalismo valen mucho más, logrando potenciar los outfits con un acabado elegante que grita lujo.

Eso sí, sin importar lo que las tendencias dicten, el rubio sigue siendo el tono predilecto e irresistible para las mujeres, razón por la que se ha convertido en el color de cabello atemporal y siempre chic.

¿Cómo son las mechas ojo de tigre o tiger eye?

Por más que el tiempo pase, el tono rubio es el gran rey de los cambios de look, pero si estás aburrida del clásico balayage, existen otras alternativas para por fin atreverte a algo diferente, sin sumarte a los estilos que todas utilizan, así que si te consideras como una mujer que va en contra de las reglas, original y atrevida, entonces súmate a las mechas tiger eye.

Las mechas ‘tiger eye’ u ‘ojo de tigre’, le arrebatan la corona al clásico balayage por un sinfín de beneficios que ofrecen, pues no solo se trata de añadir luz y dejar un acabado rubio al cabello, sino que aporta profundidad, dimensión y movimiento.

Este tipo de mechas están inspiradas en la piedra semipreciosa que lleva este mismo nombre, ‘ojo de tigre’ y que se ha utilizado como un símbolo de protección, de ahí, derivan sus colores que incluye una variedad de vetas doradas, ámbar, caramelo, miel y avellana, que se transportan directo a tu melena para darle una nueva vida a tu look.

¿A quién favorecen las mechas ojo de tigre?

Las mechas son la alternativa perfecta para las mujeres que no desean un cambio abrupto en su cabello, no es necesario teñirlo y se pueden respetar sus tonos naturales potenciando su color a través de destellos de luz que no solo iluminan tu melena, también el rostro, destacando sus aspectos más bonitos.

Este tipo de mechas son favorecedoras para todas las mujeres, no importa si tienen el pelo ondulado, lacio o rizado deja un resultado luminoso al cabello, destacando los aspectos más bonitos del rostro suavizando las facciones.

Para su coloración, solo hay que tener en cuenta qué tonos son los que vas a poner, puedes comenzar probando en un mechón y después continuar con el resto del cabello, eso sí, siempre es recomendable hacerlo con un experto colorista, pues esto dependerá de tu tono base, ya sea que tengas pelo castaño, negro, o rubio, hay una opción perfecta para cada uno.

Otra de las ventajas de las mechas ‘tiger eye’ es que no es necesario pasar demasiado tiempo en el salón de belleza, pues se pueden lograr en un tramo de entre 40 a 60 minutos y no hace falta retocarlas con frecuencia.