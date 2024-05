El truco para combinar varios colores en un outfit que aprendimos de Carrie Bradshaw

De Carrie Bradshaw, la protagonista de Sex and the City, no solo aprendimos a tomar malas decisiones amorosas sino también el truco de cómo combinar varios colores en un mismo outfit. Con su estilo particular y su atrevimiento a la hora de vestir, nos inspira a salir de la zona de confort para probar cosas distintas.

Estampados, colores atrevidos, texturas heterogéneas... todo es válido cuando de lucir original se trata. Sin embargo, hay una delgada línea que lo separa de ser demasiado extravagantes.

El truco para combinar varios colores en un outfit

De acuerdo con Vanidades, a lo largo de las temporadas de la serie y hasta en las propias películas de la exitosa saga, Sarah Jessica Parker, actriz que le dio vida al popular personaje, nos dio varios tips de moda.

El truco para combinar varios colores en un outfit consiste en la técnica del sándwich, la cual también se puede llevar en el maquillaje.

“La idea detrás del sandwich es crear capas de colores que se complementen entre sí, logrando un outfit llamativo y original.”, apuntan desde la misma fuente.

“Puedes optar por colores contrastantes para un estilo más audaz, o por tonos similares para un estilo más armonioso”, recomiendan.

Una manera de saberlo es guiarse por el círculo cromático, ya que si están los tonos uno al lado del otro son armoniosos y en sentidos contrarios, contrastantes.

Otro importante tip es jugar con las proporciones. “A la hora de combinar colores es importante tener en cuenta las proporciones de cada tono. Por ejemplo, puedes usar un color llamativo en una prenda principal y combinarlo con tonos neutros”, apuntan.

Los colores claros, estampados llamativos y muy vistosos aportarán volumen a esa área del cuerpo, mientras que los neutros u oscuros, disimularán.

“Los accesorios son clave para completar tu imagen, cada elemento cuenta. Puedes optar por bolsos y calzado a juego con otras prendas, para equilibrar el conjunto”, los cuales pueden ser de colores vibrantes si el resto de tu look es neutral.