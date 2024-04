¡Ni Converse, ni Adidas! Estos son los tenis que serán furor en 2024, no pueden faltar en tu próximo look

Los tenis se han convertido en la prenda básica por excelencia, dejando no solo looks cómodos también elegantes gracias a su versatilidad, lo que los ha convertido en los testigos de eventos como bodas hasta divertidos conciertos, sin duda son el mejor aliado para cualquier cosa.

Por mucho tiempo, los favoritos fueron los famosos Converse, que se posicionaron como el calzado más vendido desde décadas atrás, siendo llevados por estrellas de rock y cambiando los escenarios al día a día de jóvenes generaciones. Posteriormente, los Adidas tomaron terreno, razón por la que los ‘Samba’ son unos de los más populares de este 2024.

Sin embargo, este 2024, augura el éxito de otro diseño que, sí o sí, tienes que probar alguna vez en uno de tus looks, son chic, cómodos y te harán lucir como toda una experta en moda, aquí te presentamos el diseño de tenis que será furor esta temporada.

¿Qué tenis serán tendencia en 2024?

Con el lanzamiento de la colaboración de ‘New Balance’ con Miu Miu, la famosa marca refrendó su nombre en el mundo de la moda, acaparando un lugar en el armario de las mujeres, demostrando que se adapta de una forma elegante a los looks dejando el mismo efecto que los Converse y Adidas.

Además, estamos ante el auge de la moda retro, y es que, vale recordar que Balenciaga nos presentó una versión maximalista de los famosos tenis vintage deportivos, característicos de los ‘padres de familia’.

Esta vez, la versión cambia un poco, y no solo se trata de la versión retro, sino del diseño 574, que es un estilo mucho más casual y menos deportivo que las anteriores, con suela que contrasta y una ligera plataforma, por lo que es una opción ideal si no quieres adentrarte tanto a la moda vintage.

¿Cómo combinar tenis ‘New Balance’ de forma elegante?

Si estás convencida y te gustaría probar este diseño en tu próximo look, o bien uno parecido, entonces aquí te enseñamos la clave para lucirlos como toda una experta en moda,

No temas adentrarte en un estilo deportivo, te aseguro que lucirás igual de elegante, además recuerda que los tenis de colores también serán tendencia este 2024, por lo que, no deberías temer explorar nuevos diseños y combinaciones.

New Balance 574 con jeans

Para un look casual, combina mom jeans con un top bandeau que permita resaltar tu figura y accesorios sport como una gorra, también puedes sumar una camisa si no deseas demasiada atención en el área del abdomen. Complementa con tus New Balance 574 y estarás lista con un outfit chic para el día.

New Balance 574 con blazer

Este tipo de tenis también es perfecto para un día de oficina, combina mom jeans o slim jeans con una camiseta blanca y tu blazer favorito, por último, complementa con tus tenis New Balance 574.

New Balance 574 con camisa blanca

Si buscas un look fresco para primavera, entonces apuesta por un total look en colores neutros, en este caso una camisa blanca con pantalones o jeans beige o blancos, suma unos New Balance 574 que contrasten.

New Balance 574 con faldas satinadas

Dale un toque de color a tus looks con faldas satinadas que serán furor este 2024, opta por diversos colores y combina con una bonita blusa de manga abullonada, victoriana o camisa, suma unos tenis para contrastar.

New Balance 574 con pantalones fluidos

Los pantalones fluidos serán furor, combina tenis coloridos con conjuntos completos, aquí tenemos un ejemplo perfecto de un look casual con toques de formalidad.