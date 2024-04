¡Todas lo aman! Bob ‘barroco’, el corte de pelo que se lleva los aplausos por su sofisticación: así luce

El corte bob es lo que el diseño french a las uñas y los jeans a la moda. Se trata de uno de los cortes preferidos de las mujeres por su acabado elegante y sofisticado. Además, representa una de las opciones más tentadoras para quienes buscan cambiar de aires y cerrar ciclos.

Rápidamente, el corte de pelo ‘bob’ se convirtió en uno de los predilectos de los salones de belleza, proclamándose como aquel que sí estaba aprobado por Carolina Herrera, permitiendo que las mujeres exploren una nueva faceta de su estilo, dejando atrás las largas melenas.

Es así que este famoso corte se fue transformando y evolucionando a través del tiempo para adaptarse a los gustos y necesidades de todas las mujeres, demostrando que es más versátil de lo que muchos podrían pensar. A su paso, ha dejado estilos como el ‘italiano’, ‘blunt’ y ‘wavy’ que hasta las estrellas de Hollywood ya portaron con orgullo, pero hay uno que promete robarse el protagonismo.

Zendaya Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

¿Qué es el Bob Barroco?

Este verano el ‘Bob Barroco’ se adueña de los salones de belleza para demostrar que no todo se trata de cortar tu melena, a veces solo hace falta un toquecito de rebeldía y volumen, es tan rebelde, libre y a la vez sofisticado que es imposible no querer adentrarse a un cambio de look de la mano de este estilo.

Los expertos en moda mencionan que las búsquedas del corte bob barroco se han disparado un 1000% en Google, por lo que, sin duda, será uno de los estilos más vistos y pedidos de este año:

“El corte bob barroco se basa en el secado y el acabado. Se trata de un corte de cabello sencillo, pero estructurado, que se peina con ondas voluminosas y esculpidas”, explicó la peluquera Francesca Inverarity a Vogue.

Explicado de una forma más sencilla, el corte bob barroco, combina el estilo italiano con el mariposa, destacando las curvas del cabello, apostando por las formas más que por la textura, se basa en el movimiento como su principal eje y está inspirado en el movimiento artístico del Siglo XVII, usualmente se peina de lado para este toque sofisticado y glamuroso.

Emma Stone Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

¿A quién le favorece el Bob Barroco?

Es así que el bob, adquirió tal popularidad que mujeres maduras hicieron caso a la famosa venezolana, y apostaron por esto, notando que el cambio más evidente, no solo es el glamour, si no que logra estilizar las facciones del rostro, el cuello y aporta juventud, es perfecto, aunque eso sí, es importante resaltar que este corte representa una de las mejores opciones para cualquier edad.

Los expertos mencionan que el bob barroco es uno de los cortes más favorecedores para todas las mujeres, por lo que, ni siquiera, tendrás que temer, pues beneficia a todas las mujeres sin importar la forma de su rostro. Este tipo de bob ya lo han usado estrellas como Zendaya y Sydney Sweeney, pero se dice que toma inspiración de las divas de Hollywood como Marilyn Monroe.