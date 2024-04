¿Se burló? Karla Panini arremete contra influencer surcoreana y manda contundente mensaje a los haters

Karla Panini se volvió viral mundialmente luego de que una influencer surcoreana de nombre Stephanie Soo, quien comparó la historia de un k-drama titulado ‘Marry My Husband’ (Cásate con Mi Esposo) con la de las famosas ‘Lavanderas’ exponiendo de forma internacional lo sucedido entre Karla Luna y su compañera de set.

PUBLICIDAD

Tras hacerse viral el video de la influencer, usuarios en redes sociales aseguraron que la comediante se había ganado el odio a nivel mundial y es que, en México, Karla Panini suele ocupar los trendings de ‘X’ por diferentes internautas que no le han perdonado la ‘traición’ a Karla Luna.

Ese mismo día, la actual esposa de Américo Garza no hizo comentarios acerca del video viral; al menos hasta la mañana de este 25 de abril, cuando ocupó su cuenta de Instagram para mandar un contundente mensaje donde arremetió contra Stephanie Soo y los haters.

Karla Panini responde a influencer surcoreana

Karla Panini ocupó sus redes sociales para arremeter contra Stephanie Soo y quienes la han estado criticando desde hace años por lo vivido con Karla Luna.

Lo primero que hizo fue citar un tuit donde un usuario dijo que esperaba que la influencer contara la verdadera historia de lo que habría pasado entre ‘Las Lavanderas’: “Karla Panini es tendencia en X porque en Corea del Sur una youtuber viralizó el escándalo de “Las Lavanderas”, espero que al menos allá hayan contado la versión real, no el circo que montaron la familia Luna acá en México para poder monetizar”, a este mensaje, la esposa de Américo Garza respondió: “Nombre, la coreana está igual de inventona! Pegándole mil cosas”.

Karla Panini responde a influencer surcoreana Instagram: @kpaninimx (Instagram: @kpaninimx)

A través de este mensaje, la conductora dejó ver que la versión que todo el público conoce no se trata de la verdad y supuestamente se trataría de un montaje de la familia de Karla Luna para hacerla quedar mal y poder monetizar.

La respuesta de Karla Panini a los haters tras ‘cancelación mundial’

Stephanie Soo no fue la única contra la que Karla Panini arremetió, también mandó un contundente mensaje a los haters, prometiendo que haría una entrevista a Américo Garza para que dijera que es lo que piensa acerca de los comentarios que estuvieron haciéndoles a través de las redes sociales luego de la salida del video de la influencer surcoreana.

Fueron varios videos compartidos a través de sus Instagram Stories, donde la conductora respondió a los haters:

“Mientras ustedes me estaban fumando y cancelando yo estaba entrenando y haciendo ejercicio y haciendo lo que debo de hacer todos los días que es vivir, haciendo las cosas del hogar [...] me acaban de decir que soy viral mundialmente, ah no en Corea, o no sé en donde, que una chava coreana me trae para allá y para acá, no sé quién sea, no la conozco, ya me habían dicho eso antes de ‘Marry With My Husband’ y si soy viral mundialmente, ¿qué puedo hacer? No sé qué se hace con esa viralidad mundial, cómo puedo sacar ventaja [...]l”.

Pero su mensaje no terminó ahí, pues comenzó a enumerar si existían algunas repercusiones en la vida de una persona al ser cancelada, asegurando que la vida sigue, además continuó diciendo que ella no nació en la generación de cristal y es “todoterreno” continuando: “Y para que soporten, más bendecida que nunca”.