¿Las sandalias bajas son permitidas? Las reglas de Carolina Herrera para un look cómodo pero elegante

Las reglas de Carolina Herrera para un look cómodo en verano

Ahora que llega la primavera-verano queremos estar cómodas, frescas y elegantes, una combinación posible con las reglas de Carolina Herrera. Ella es toda una voz autorizada para abrirnos la mente sobre las mejores piezas a usar en los meses más calurosos del año, pero sin fallarle a la sofisticación que queremos transmitir en cualquier época vital.

Eso sí, la diseñadora venezolana no escapa de la polémica con sus consideraciones estilísticas, ya que muchos no están de acuerdo con sus ideas como llevar pelo corto luego de los 40 años o no usar jeans y tenis, dos prendas que para la mayoría son claves en su armario.

Las reglas de Carolina Herrera para un look cómodo y elegante

Pues bien, tal como explican en Vanidades, Carolina Herrera es una partidaria de usar sandalias bajas o ‘flats’, ya sea en forma de mocasines o bailarinas, por estas fechas. Ella misma confesó que no le agrada el calzado deportivo, así que cuando sale a caminar o quiere andar más cómoda, utiliza este tipo de zapatos.

Otro truco que aplica la empresaria en sus outfits es llevar prendas con telas transpirables, como una camisa blanca de algodón, que al ser de un color claro, ayuda a reflejar la luz del sol en vez de absorberla, lo que te hará sentir menos acalorada cuando salgas a la calle.

Un tip que no le puede faltar a tus looks es agregar un accesorio que transmita elegancia y que eleve el nivel de look si se compone por básicos. Por ejemplo, un bolso colorido, una chaqueta ligera, un cinturón llamativo, unos zapatos estampados, o similares. Esto te ayudará a salir de la zona de confort y lo ‘aburrido’.

Las faldas de tiro alto también son imprescindibles dentro de su clóset, las cuales potencian esa imagen femenina y favorecen tus curvas, dándole un aspecto diminuto a tu cintura.