Selena Gomez posa con look tributo a Anne Hathaway, pero fans notan una ausencia ¿Dónde está Benny?

Luego de que el año pasado el color rosa causara furor, fue Selena Gomez quien retomó la famosa tendencia ‘barbiecore’ el pasado 6 de abril en un look que muchos dijeron, se trataba de un digno tributo a Anne Hathaway y Reese Witherspoon.

La actriz acudió al lanzamiento de su nueva línea de maquillaje ‘Soft Pinch’ a Nueva York, que incluye un nuevo rubor iluminador líquido y en polvo que promete dar una piel de porcelana y un labial líquido.

Selena Gomez Instagram: @rarebeauty (Instagram: @rarebeauty)

Selena Gomez rinde tributo a Anne Hathaway con su look rosa

Selena Gomez hizo una aparición pública luego de la polémica que enfrentó tras publicar una serie de sensuales fotografías que más tarde borró tras ser víctima de body shaming, lo que abrió un amplio debate en redes sociales sobre la aceptación de los cuerpos y la presión social por alcanzar estándares de belleza poco realistas.

La ex estrella Disney, fue captada llegando al lugar donde se llevaría a cabo la presentación de su nueva línea cosmética con un look ‘barbiecore’ compuesto por un gran abrigo y un vestido camisero satinado de Versace y unos zapatos pumps del mismo tono de la línea ‘Gianni Ribbon’, que anteriormente fueron llevados por la protagonista de ‘El Diario de la Princesa’ pero en color rojo.

El look que mostró la actriz provocó opiniones divididas, pues no faltaron los que comenzaron a juzgar a Gomez, no solo por su complexión, también por la elección de outfit, pues hubo quienes dijeron que no era de la talla correcta y que incluso los zapatos no le permitían caminar bien, pues, se veía que le quedaban grandes.

Otros, defendieron a Selena Gomez y argumentaron que su look se trataba de un digno homenaje a Anne Hathaway cuando protagonizó ‘El Diario de la Princesa 2′, pues hay una escena donde la famosa actriz posa con un atuendo parecido al que usó la cantante de ‘A Year Without Rain’.

¿Otra red flag? Fans notan la ausencia de Benny Blanco en día importante para Selena Gomez

El look no fue lo único que a los usuarios prestaron atención, sino que hubo quienes se preguntaron por qué Benny Blanco no había acudido con ella, desatando una serie de rumores que días después, ‘People’ terminó por desmoronar con la confesión de una fuente cercana a la actriz donde se revelaría que Selena Gomez está profundamente enamorada del productor.

El medio reveló finalmente la razón por la que Benny Blanco no pudo acudir al lanzamiento de la línea de maquillaje de su novia, esto gracias a que una fuente les confesó: “Están tan enamorados” y añadió: “Es una relación muy seria, y están haciendo trabajo de larga distancia mientras ella en Nueva York por compromisos de trabajo”.

La fuente refrendó lo que Selena Gomez tanto ha repetido en diferentes entrevistas sobre su relación con el productor: “Benny la hace sentir especial y tratan de verse lo más posible. Ella realmente se siente como lo mejor que ha sido tratada por un chico, y ella tenía un cierto brillo desde que empezaron a salir”.