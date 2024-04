Así puedes lograr que una camiseta blanca ‘básica’ se convierta en la prenda más elegante de la primavera

Existen prendas que desafían las leyes del tiempo y se conservan como las grandes favoritas de los armarios de las mujeres por combinar con todo y adaptarse a todas las temporadas e incluso tendencias, entre ellas los jeans y las camisetas blancas.

Hoy te vamos a enseñar como hacer de una camiseta blanca la prenda más elegante, recuerda que son los elementos con los que combinamos cada pieza los que influyen si tenemos un look formal o casual, en este caso, te daremos la clave para llevar esta pieza incluso a la oficina.

La temporada de calor exige el uso de prendas frescas y las camisetas con una de ellas, sin embargo, hay quienes creen que estas no pueden lograr un look formal y están más que equivocados.

Recomendados

Camisetas blancas Pinterest (Pinterest)

¿Qué es un armario cápsula y por qué las camisetas blancas son parte de él?

Entre las prendas básicas que encontramos en un guardarropa están las camisetas blancas, y es que estas forman parte de la lista de los armarios cápsula, pero ¿a qué se refiere este término?

Los armarios cápsula se conforma por un conjunto de prendas básicas y atemporales que son fáciles de combinar entre sí. Usualmente, contiene 21 prendas que permiten crear looks de una forma rápida, esta es la razón por la que las camisetas, camisas, jeans, gabardinas, entre otras, que dan la posibilidad de ahorrar tiempo.

“Una ventaja clara es que en el armario están esas prendas clave que combinan entre sí y con ellas se consiguen looks diferentes con las que hay en el armario y con las “extras” que llegan. Y eso nos facilita escoger un look cada día a la hora de vestirnos”, explicó Saray Martín a Vogue.

¿Cómo combinar camisetas blancas de forma elegante?

Es hora de quitarle la etiqueta de ‘prenda’ informal, aquí te enseñamos la clave para no abandonar tus camisetas blancas y hacerlas una de las piezas más elegante. Lo mejor de todo es que son versátiles, cómodas, frescas, dan ese toque moderno a tu estilo y son muy sencillas de combinar.

No es necesario poner a prueba tu comodidad y mucho menos tu seguridad para lucir sofisticada, atrévete a darle un nuevo aire a tu look con este tipo de camisetas básicas que nunca fallan, estoy segura de que te encantarán.

Camiseta blanca con falda

Combina camiseta blanca con falda para un look fresco y cómodo. Si buscas darle un giro sofisticado, fájala o utiliza esta pieza en a modo de crop top. No temas usar tenis, estos no le restan elegancia, al contrario, le dan modernidad y frescura.

Camisetas blancas combinadas con faldas Pinterest (Pinterest)

Camiseta blanca con pantalones de tiro alto

Las camisetas blancas quedan de lujo con pantalones de tiro alto, ya sea en su forma palazzo e incluso culotte, son perfectos juntos y si sumas un cinturón grueso potenciarás tu look, el toque elegante viene en el calzado y accesorios, ya sea que uses gafas de sol, un bolso pequeño o clutch y stilettos.

Camisetas blancas con pantalones de tiro alto Pinterest (Pinterest)

Camiseta blanca con shorts y blazer

El gran aliado de las camisetas blancas son los blazers, no olvides apostar por ellos en tu siguiente outfit y dale el toque primaveral y veraniego con unos shorts, serán la cereza del pastel de tu look.