¡Fresca y moderna! Las blusas ‘gypsy’ con shorts serán la combinación más HOT de esta temporada: así se usan

No todo son formalidades, ni looks de oficina, a veces solo necesitamos un outfit que quede perfecto para algo casual o de día con lo que podamos salir sin perder el estilo y hay una combinación que logra este cometido y que se ha vuelto la favorita no solo de los festivales de música, también de las vacaciones de verano.

Es cómoda, fresca y te hará ver increíble, además permitirá que presumas tu figura y curvas. No temas a usarla, y desatar tu lado más sexy durante la temporada más alegre y calurosa del año.

Blusas gitanas con shorts Pinterest (Pinterest)

¿Qué son las blusas gitanas o ‘gypsy’?

Lo primero que debemos tomar en cuenta son las características de las blusas gitanas, estas por mucho tiempo se han colocado como la prenda casual favorita de las mujeres y es que es fresca y cómoda.

Se caracteriza por su diseño holgado que suele sostenerse a ciertas partes del cuerpo con resortes, pero es lo suficientemente suelta para combatir el calor y ser fresca, puedes encontrarla en su forma ‘campesina’ o escote barco que une los hombros al pecho con una línea recta o bien, con amplias mangas abullonadas o ligeras.

También encontrarás detalles como listones colgando de ellas y estampados florales o bohemios. Son de las prendas más románticas y bonitas que quedan perfecto con todo y con su ‘sencillez’ logran ser perfectas para cualquier look.

¿Cómo usar blusas gitanas con shorts?

La prenda favorita del verano se adelanta una temporada para hacerte lucir como una experta en moda, verás que es tan noble que querrás utilizarla más de una vez para tus looks diarios, aquí te damos las claves para utilizarlas dependiendo la ocasión y el lugar.

Blusas gitanas con shorts de mezclilla

Las blusas gitanas quedan con todo, pero esta vez nos enfocaremos en los shorts, la prenda predilecta de los climas calurosos para estar fresca y cómoda. La mezclilla nunca puede faltar y usualmente se combinan con elementos bohemios con grandes collares, cinturones y hasta sombreros. La cereza del pastel está en el calzado, las sandalias quedan perfectas con este outfit.

Blusas gitanas con shorts de mezclilla Pinterest (Pinterest)

Blusas gitanas con shorts para un look formal

Aunque este es principalmente un look para diario y es casual, puedes convertirlo en algo formal dejando atrás la mezclilla para optar por otro tipo de telas, ya sea satín, lino o corte sastre. La clave está en la mezcla de texturas para lograr un outfit digno de oficina.

Blusas gitanas para un look formal Pinterest (Pinterest)

No dejes atrás los ‘total looks’

Si deseas sumar a tu look una apariencia armoniosa, entonces los conjuntos totales son para ti, son perfectos porque tanto la pieza inferior como la superior crean un todo. Esto posee múltiples beneficios, entre ellos, el de estilizar la figura alargándola, además no es necesario que pienses demasiado como combinarás este estilo, también es perfecto si buscas algo chic con tintes formales.

Para usar una blusa gitana en total looks lo importante es centrarte en los accesorios, para temporadas calurosas los sombreros de mimbre, las sandalias de tacón son perfectas si deseas un outfit para una salida nocturna o bien opta por un calzado plano o de ligera plataforma.