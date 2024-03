Los 5 tipos de vestidos que NO favorecen a las mujeres luego de los 40 años: evítalos este 2024

5 tipos de vestidos que NO favorecen a las mujeres luego de los 40 años | (Latest Fashion Trends/Pinterest)

Aunque la mayoría de ellos son femeninos y versátiles, hay ciertos tipos de vestidos que no favorecen a las mujeres de 40 años o más y por eso es necesario dejarlos fuera del clóset.

De acuerdo con los expertos de Clara, “la clave no solo es que estén a la moda, sino que también favorezcan la figura y reflejen la personalidad de cada mujer”, por eso es importante recordar que no todo nos queda perfecto, ya que cada una es particular y bella a su manera.

5 tipos de vestidos que no favorecen a las mujeres de 40 años o más

Un mini vestido para el día a día

Cuando superamos la barrera de los 40 años, es preferible que dejemos el largo mini para pasarnos al largo midi, el cual se distingue por llegar a mitad de pantorrilla, luce más elegante y es más apropiado para los distintos compromisos sociales que tengamos.

Vestido de lycra

Por otro lado, es mejor que dejemos de lado los vestidos fabricados en lycra, elastano o cualquier tejido similar que se distingue por ser muy ceñido a la figura y exhibir cualquier detallito que tengamos. Ellos marcan mucho esas pequeñas imperfecciones, incluso en negro, así que mejor vamos por telas más gruesas.

Vestido de un color estridente

Entre los tipos de vestidos que NO favorecen a las mujeres de 40 años o más también aparecen aquellos elaborados en tonos neón, o flúor, independientemente del corte o diseño que tengan. Mejor vamos a orientarnos por colores más neutros, relajados o estampados coloridos, sin exagerar.

Vestido de tirantes finos

Esta clase de minivestidos son muy sencillos y minimalistas, pero no representan sofisticación. Apártate de los escotes pronunciados frontales o posteriores, tirantes finos o muy cortos, que resulten provocadores en exceso.

Vestidos con cut outs

Aunque se ponen en tendencia cada primavera-verano, el diseño cut-out no se ve elegante luego de los 40 años, sobre todo si las aberturas son la zona del vientre, la espalda es muy abierta, entre otros. Mejor aberturas sensuales, pero no muy profundas, en una pierna.