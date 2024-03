Dile “sí” a los blazers con vestidos maxi para verte moderna y chic: así puedes lograrlo

La moda no solo es una forma de vestir, sino una herramienta de empoderamiento personal que nos permite proyectar confianza y elegancia. Desde las tendencias más vanguardistas hasta los clásicos atemporales, cada una de nosotras busca encontrar esa combinación perfecta que refleje nuestra personalidad y nos haga sentir seguras y hermosas. Si bien no hay reglas absolutas, a veces necesitamos consejos para combinar las prendas que tenemos en nuestro armario y que por momentos pensamos que no hay forma de hacerlas ver bien juntas.

Una de estas combinaciones que muchas creen imposibles son los blazers con vestidos maxi ya que tendemos a creer que uno (los blazers) va únicamente para situaciones que tengan que ver con el trabajo y los negocios y que la otra (los vestidos maxi) sólo se pueden portar en ocasiones informales o fiestas del jardín. La realidad es que van muy bien juntos y aquí te decimos cómo combinarlos.

Por esto es que los blazers y los vestidos maxi van bien juntos

Moda La combinación de blazer con vestido maxi es ideal para esta temporada (Pinterest)

Los blazers son mucho más que una simple prenda de vestir; son una pieza fundamental que puede transformar por completo cualquier conjunto. Desde reuniones de negocios hasta salidas informales, esta versátil prenda es un elemento esencial que no puede faltar en tu armario. Esta prenda tienen el poder de elevar instantáneamente cualquier conjunto. Con su diseño estructurado y entallado, agregan un toque de sofisticación y estilo a tu atuendo.

Por otro lado, los vestidos maxi son una declaración de estilo y comodidad que debes tener en tu armario. Al igual que los blazers, son una prenda extremadamente versátil que se adaptan a una amplia variedad de ocasiones y temporadas. Una de las mayores ventajas de los vestidos maxi es su comodidad, además de que crean una silueta favorecedora que resalta tus curvas de manera sutil y elegante.

Así puedes combinar un blazer con vestido maxi

Elige el blazer adecuado: Para lograr una combinación perfecta, es importante seleccionar el blazer adecuado que complemente el estilo y color de tu vestido largo. Opta por un blazer que tenga un corte clásico y se ajuste bien a tu figura. Los blazers en tonos neutros como negro, blanco, gris o beige son opciones a prueba de errores que combinan fácilmente con una variedad de vestidos. Aunque por supuesto, también puedes buscar algo más atrevido con colores y estampados.

Contrasta con colores: Una forma de crear un outfit más interesante es contrastando los colores de cada prenda. Por ejemplo, si tu vestido es de un color sólido, puedes optar por un blazer en un tono complementario o incluso con un estampado sutil. Así añadirás profundidad y estilo a tu look.

Apuesta por capas sutiles: Puedes jugar con diferentes largos de blazer, desde modelos cortos hasta estilo boyfriend, para variar tu estilo según la ocasión.

Acentúa la cintura: Los vestido maxi pueden ir tan sueltos como tú quieras pero si buscas resaltar tu figura, opta por ponerte un cinturón para definir y crear un efecto más estructurado. Esto funciona especialmente bien con vestidos largos fluidos o con corte imperio. Asimismo puedes definir más tu silueta con un blazer entallado.

No olvides los accesorios: Completa tu look con accesorios que complementen tanto el blazer como el vestido. Opta por joyería minimalista y elegante para mantener la atención en el conjunto. Además, unos zapatos de tacón alto en un tono que coincida con el blazer ayudarán a alargar visualmente tus piernas y aportarán un toque final de sofisticación.