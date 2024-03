¿Adiós balayage? Las mechas ‘halo’ son las más pedidas por restar años y dar luz al rostro

En un mundo donde parece que cada día se descubren más y más tipos de mechas, puede resultar un desafío encontrar una opción que nos guste o que se adapte a nosotras y es que, seguramente, también has vivido el eterno dilema para elegir solo uno de ellos.

Si lo que buscas es una opción que no comprometa la salud de tu cabello, ni requiera de extremas decoloraciones, llegaste al lugar indicado, pues las mechas ‘halo’, prometen convertirse en tus favoritas de la próxima temporada.

Mechas 'halo' Instagram: @ negin_mirsalehi (Instagram: @ negin_mirsalehi)

No podemos negar que la técnica balayage se ha convertido en una de las favoritas a pesar del tiempo y aunque esto puede que no cambie en un buen rato, aquí te dejamos algunas opciones que podrías probar para experimentar con un nuevo cambio de look que además logre aportar un brillo único a tu pelo sin comprometerlo.

¿Qué son las mechas ‘halo?

Olvidemos por un momento la belleza del balayage y enfoquémonos en una técnica que gustará a quienes no desean un cambio dramático de look, pero les gustaría experimentar con algo nuevo.

La solución está en las mechas ‘halo’ y es que entre sus tantos beneficios, es que su técnica no es tan invasiva como otras, requiriendo muy poca decoloración y es la alternativa a quienes desean un cambio en su cabello aportando luz y hasta juventud.

Se trata de nada más y nada menos de la ‘hermana discreta’ de técnicas como el face framing o money piece que deja tan solo un par de mechones más rubios de lo natural para enmarcar el rostro y se convirtió en una de las más seguidas del 2023.

Las mechas halo, logran con su sutil luz, hacer que el rostro brille por completo de una forma natural.

¿Qué diferencia tienen las mechas ‘halo’ con las balayage?

El estilista Pablo Bogado, director de Pablo Bogado Hair Studio, explicó la diferencia entre las mechas halo y las balayage a ‘Vanitatis’ diciendo:

“Las mechas ‘halo’, a diferencia de las tradicionales (como las balayage o babylights), donde los coloristas distribuimos mechas por toda la cabeza- se concentran alrededor del rostro para remarcarlo como si de una aureola o anillo se tratara”.

Lo mejor de todo no es el cambio natural ni lo poco invasivas que son, también es que favorecen a cualquier tipo de rostro sin importar su forma, lo único que debes hacer es un estudio previo con un experto que pueda hacer un buen diagnóstico capilar para lograr el acabado indicado para tu melena.

Si eres amante de los cambios sutiles, las mechas halo se convertirán en tus favoritas, no temas apostar por la belleza de una de las técnicas que promete destronar a las famosas balayage sin la necesidad de comprometerte a algo mucho más extremo.