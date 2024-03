¿Mejor que el clean look? ‘Spanish Makeup’ el maquillaje viral más elegante: así se logra

El mundo del maquillaje está en constante cambio, quizá tanto como la industria de la moda, y es que, apenas vemos nacer un nuevo trend cuando ya está arrasando otro. Esta es la razón por la que hoy estamos aquí, para explicarte por qué de pronto todo el mundo se ha inclinado por las bellezas españolas.

No cabe duda que el 2024 se trata de lograr looks que mezclen la elegancia con un toque de color, que, por un tiempo, se había dejado de lado debido a que estilos como el clean look y el lujo silencioso, habían predominado. Haciendo que las mujeres optaran por outfits minimalistas y con ello, tendencias de belleza al natural.

¿Qué es el spanish makeup? Instagram: @saadielegance (Instagram: @saadielegance)

Si bien, la parte minimalista no se va ni parece irse en un buen rato imperando la belleza natural, algunos expertos en maquillaje auguran el éxito del ‘spanish makeup’ la tendencia que conecta lo mejor de dos mundos, conservando el ‘minimalismo’ con el toque sensual y retomando la belleza de los labios rojos.

¿Qué es el spanish makeup?

Esta vez haremos un viaje hasta el viejo continente para hablar de una de las tendencias de belleza que causará furor y que vio nacer España. Su popularidad se está haciendo tan grande que los expertos de maquillaje ya presumen sus mejores trabajos con este estilo de maquillaje.

La tendencia que está causando furor en redes sociales procura enmarcar la belleza de las facciones del rostro de las mujeres a partir de un maquillaje profundo que se está haciendo, la nueva tendencia viral que está causando furor en redes sociales y a la que seguro querrás sumarte.

La base de este maquillaje se inspira en la mujer flamenca, con unos labios que adquieren todo el protagonismo gracias a su rojo intenso y un maquillaje de ojos dramático con un delineado que aporta profundidad a la mirada y aporta un efecto a la piel como si hubiera sido besada por el sol, con un toque bronceado.

También te podría interesar: Priscilla Presley Makeup: el delineado que está causando furor en TikTok ideal para realzar la mirada

¿Cómo hacer el spanish makeup?

Paso 1. El primer paso es elegir una base mate, por ahora nos olvidaremos del brillo y la luminosidad natural, el objetivo es dejar un ‘efecto filtro’ para que quede lo más lisa posible.

Paso 2. El segundo paso es crear ese efecto bronceado de ‘beso de sol’ como si hubieras pasado un día en la playa, añádelo en tus pómulos, frente y nariz para un acabado de piel morena.

Paso 3. Ahora, uno de los pasos esenciales es apostar por una mirada profunda y marcada, lo importante es colocar delineador y una máscara de pestañas que dejen un efecto dramático.

Paso 4. La cereza del pastel está en este paso. Ve por tu labial rojo favorito, el más potente y vibrante que tiendas y ponlo sobre tus labios, no olvides perfilarlos para darles mayor volumen. Opta por un tono mate, recuerda que estamos dejando el brillo a un lado, por el momento.