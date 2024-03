Uñas baby boomer: 5 diseños en colores de la clásica manicura para llevar esta primavera

Las uñas baby boomer son de las más sofisticadas y femeninas que existen. Gracias a esto, gozan de una gran popularidad entre mujeres elegantes que aman los diseños discretos y atemporales.

No obstante, durante la primavera-verano, la clásica manicura no se llevará en la tradicional combinación de blanco y nude, sino que se lucirá en tonos llamativos para looks más divertidos.

Desde los colores básicos de la temporada más cálida del año hasta otras tonalidades más audaces, todas pueden lucirse en el degradado que tanto caracteriza a esta mani tan versátil como chic.

Ideas de uñas baby boomer en colores para la primavera

Si te llama la atención esta nueva versión de las baby boomer, pero necesitas un poco de inspiración para llevarlas, a continuación, te presentamos cinco diseños de esta manicura que te fascinarán.

Uñas baby boomer en rosa

Las chicas románticas pueden decantarse por esta manicura en cualquier tonalidad de rosa, desde el pastel hasta el fucsia. Al final, el acabado con este color es siempre femenino y sofisticado.

Uñas baby boomer en pasteles

Si te gustan las manicuras más delicadas, las uñas baby boomers en tonos pasteles te encantarán. No solo se trata de un estilo muy suave, también se adapta de maravilla a todos los escenarios.

Uñas baby boomer góticas

Las que prefieren estilos audaces tienen que probar con esta mani en negro. Además de salirse de lo convencional, este es un color atemporal y elegante que queda bien con cualquier outfit.

Uñas baby boomer doradas

Las amantes de las manicuras más glamurosas quedarán totalmente encantadas con las baby boomers doradas. En esta tonalidad, estas uñas son versátiles, lujosas y también muy llamativas.

Uñas baby boomer holográficas

Las uñas holográficas son una de las grandes trends de este 2024. Por eso, llevar el efecto holo al estilo baby boomer no solo es un acierto, sino también una manera de sumarse a la tendencia.