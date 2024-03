5 diseños de uñas aura para sumarte a la tendencia: tendrás las manos más chic

Aunque las uñas aura dejaron de ser novedad hace poco, la popularidad de esta manicura ha despuntado y está por los cielos este año entre personas que quieren un nail art bonito y personal.

También llamadas uñas rubor, esta particular mani se caracteriza por presentar una especie de estallido de color con bordes difusos desde el centro de la uña sobre una base de un tono sólido.

Su nombre se debe a su inspiración: el aura, ese campo de energía humana de colores que rodea a una persona y es invisible para la mayoría, de acuerdo a creencias espirituales y parasicológicas.

La elaboración de estas uñas puede lograrse con diversas técnicas: con el aerógrafo, con ayuda del pincel, con una esponja, con el rubor que usas y hasta con toques de tu sombra de ojos favorita.

Ideas de uñas aura para llevar durante la primavera-verano 2024

Al lanzarse por esta manicura, muchas eligen llevarla del color de su energía o de ánimo; no obstante, no tienes que hacer lo mismo si no sientes que algún tono del aura te represente.

En su lugar, opta por cualquier tono que existe en la carta de este campo de energía que te guste. También puedes apostar por llevarlas en las tonalidades de la temporada en la que estemos.

Ahora, si te gustan las uñas aura, pero no sabes cómo sumarte a la trend, a continuación, te presentamos cinco ideas de esta manicura para inspirarte a lucirla durante la época primaveral.

Uñas aura a lo coquette

Si no te decides entre las uñas aura y las uñas coquette, apuesta por este diseño que combina lo mejor de ambas con una base blanca, explosión de color central rosa y adornada con lazos y gemas.

Las uñas aura son una de las tendencias más 'chic' en cuanto a manicura actualmente | (Usuario/Instagram)

Uñas aura en morado

Aquellas que crean que su aura es morada tienen que decantarse por esta manicura en dos tonos de violeta y stickers de brillos dorados que lucen de lo más sofisticadas, pero también divertidas.

Las uñas aura son una de las tendencias más 'chic' en cuanto a manicura actualmente | (Usuario/Instagram)

Uñas aura a full color

Si no sabes descifrar cuál es el color de tu aura, atrévete a probar esta idea de uñas aura en varios colores pasteles para un acabado delicado y algunas pegatinas de brillos. Son ideales para verano.

Las uñas aura son una de las tendencias más 'chic' en cuanto a manicura actualmente | (Usuario/Instagram)

Uñas aura con gemas

Una gran opción de uñas aura para llevar esta primavera-verano son estas chic en color naranja y adornadas con varias gemas de distintos colores para elevar al look a la máxima potencia estival.

Las uñas aura son una de las tendencias más 'chic' en cuanto a manicura actualmente | (Usuario/Instagram)

Uñas aura intensas

Ahora, si quieres una manicura más dramática, pide a tu nail artist de confianza que recree para ti estas llamativas uñas aura con un intenso tono baya oscuro como base y púrpura pastel en el centro.