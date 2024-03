Si quieres tener un clóset atemporal y funcional, estas son las prendas básicas que no pueden faltar en tu armario a los 40, según Carolina Herrera.

La diseñadora de moda es una de las voces referentes a lo que estilo y elegancia se trata, pues con su ejemplo nos enseña a lucir fabulosas después de los 40 años y además no invertir en piezas a las que no les sacaremos tanto provecho.

Prendas básicas a los 40, según Carolina Herrera

Pues bien, la que no puede faltar en ningún caso es la camisa blanca. Como apunta Clara, la venezolana ha dicho en el pasado “creo que todas las mujeres deberían tener una camisa blanca” y mucha razón tiene porque combina con todo: pantalones, faldas, shorts y hasta abierta encima de otras piezas como si fuese una chaqueta.

“Es perfecta para combinarla con joyas, sin joyas, más vestida, con unos jeans, con unos shorts... con lo que quieras”, dijo, recomendando que esta sea de calidad en cuanto a su fabricación y que tenga un corte favorecedor para tu tipo de silueta.

Sin embargo, ahí no acaban las prendas básicas a los 40, según Carolina Herrera. Otro clásico que no nos puede faltar es el vestido negro, el cual te sacará de cualquier apuro y que nunca pasa de moda. Trata de que sea corto o midi para llevarlo a diferentes eventos.

Por supuesto que las mujeres también aman llevar blazer oversize, los cuales combinan con todo e, incluso, puedes llevarlo a modo de vestido con unos taconazos si es lo suficientemente largo. Trata de que sea en tonos neutros como beige, blanco, marrón o negro en principio.

Por último, no podemos olvidarnos de un buen traje sastre de chaqueta y pantalón que se convertirá en tu comodín. No lo uses solo para la oficina. Es transformable: con unas zapatillas deportivas, le quitas sobriedad y te puede servir para compromisos casuales.