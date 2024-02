El corte de pelo de moda ideal para llevar después de los 50: genera un efecto ‘lifting’

Durante la próxima primavera, un corte de pelo se impondrá entre las tendencias para mujeres en su quinta década de vida o más por su poder para rejuvenecer las facciones y crear un efecto lifting.

Se trata del pixie con los laterales y la parte trasera corta y rematado con un flequillo largo al costado, un favorecedor corte que recientemente llevó la actriz estadounidense Sharon Stone.

La estrella de 65 causó revuelo al asistir a la última edición del Festival Internacional de Cine de Berlín con este haircut que resta años y es perfecto para permitir que las canas puedan crecer.

Anteriormente, la famosa se ha dejado ver llevando un corte similar con distintos estilos y peinados, demostrando además que es de lo más versátil y nunca nos hará ver aburridas.

¿Por qué el corte pixie con fleco es tan favorecedor a los 50+?

El pixie cut no solo es halagador por su aire fresco, sino también porque ayuda cuando el pelo ha comenzado a perder su fuerza y densidad, lo cual comienza a suceder desde que cumplimos los 40.

En una entrevista a Glamour, la estilista Diana Daureo explicó que a la mayoría de las mujeres a partir de los 50 “les sientan ‘como un guante’ el corte midi y los cortos muy cortos como el pixie”.

Y es que no solo es un estilo que “precisa poco peinado”, también es capaz de ejercer “un auténtico efecto lifting, resaltando los pómulos y llevando la atención al tercio superior del rostro”.

No obstante, aunque es perfecto para quitarse años visualmente, no tienes que apostar por este si no te gusta el pelo corto. Y es que es un mito que las mujeres de 50 y más deben cortarse el cabello.

“Aunque a partir de los 55 años la creencia es ‘cuanto más corto mejor’, no siempre es así. La melena resulta perfecta para determinadas facciones y caras más redondas. Eso sí, generalmente es preferible que no pase de la clavícula”, aclaró Daureo.

En realidad, de acuerdo a la experta, “el corte recomendado dependerá del tipo de pelo y no solo de la edad, porque el cabello tiende a estropearse más por el propio proceso de envejecimiento y hay veces que no soporta, con buen aspecto, según qué largos”.

Sin embargo, si quieres tener un look más desenfadado, juvenil y rejuvenecedor, el último pixie de moda es una alternativa ideal para cambiar de imagen. Además, se puede ajustar a cada estilo.