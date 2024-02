Uñas francesas invisibles: 3 diseños sofisticados y femeninos perfectos luego de los 30 años

Cada tanto vamos reinventando los motivos clásicos de nuestras manicuras, como sucede con las uñas francesas invisibles, las cuales se han puesto de moda este 2024.

Es una versión más delicada y minimalista respecto a las originales, las cuales han sido impulsadas por estrellas de la talla de Margot Robbie en sus apariciones por la alfombra roja.

Esta consiste en llevar la línea vertical que caracteriza a las francesas a su mínima expresión, con un trazado blanco casi imperceptible, manteniendo el tono natural de la uña más una capa de top coat transparente.

Uñas francesas invisibles 2024

En tonos pasteles

Ahora que estamos en la primavera-verano 2024 no te olvides de los tonos que están de moda. Por ejemplo, la gama de pasteles en toda su extensión, que pueden ir desde el celeste, el rosa, amarillo o verde. Incluso ¡puedes combinarlos todos en el mismo look! No se verá sobrecargado o corriente, ya que la línea es tan fina que mas bien aportan un toque femenino y colorido.

Con un toque fuera de lo común

Pero si además de ser una mujer elegante, eres divertida y hasta te gusta incorporar algo temático, aprovecha que seguimos en el mes del amor para añadir un pequeño corazón a tu diseño. Es una manera de ponerle tu sello a las uñas francesas invisibles, que precisamente se caracterizan por ser extremadamente neutras y sutiles.

Bicolores

Pero por el contrario, si eres muy clásica y prefieres no exagerar con tus uñas francesas invisibles, entonces no te salgas de la zona de confort y apuesta por un diseño que integre únicamente el blanco y negro. Escoge un lado para cada tono respectivamente y ten mucho pulso para hacer la línea uniformemente. Combinará con cualquier outfit, tanto de día como de noche, porque pasará desapercibido y durará por varios días.