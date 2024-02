Michelle Salas tiene la forma más elegante de llevar una falda de tul este 2024 y Carolina Herrera lo aprueba

Michelle Salas se ha convertido en una de las modelos más exitosas y reconocidas de México y constantemente deslumbra en los desfiles de moda, ya sea como protagonista o espectadora.

La hija de Luis Miguel además encanta con cada uno de sus looks con los que impone tendencias y deja ver su gran estilo.

Recientemente, llevó un atuendo muy chic que ha encantado a todas y se ha convertido en el favorito para este 2024.

El look de princesa que Michelle Salas llevó en desfile de Carolina Herrera y es el favorito del 2024

Esta semana se realizó el desfile de moda de Carolina Herrera en Nueva York, y Michelle Salas fue una de las invitadas, donde brilló con su look.

La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel llevó un atuendo monocromático en tono amarillo combinando un blazer, con una falda larga de tul, y tacones en el mismo tono, mostrando la forma más elegante de llevar una falda de este tipo.

Este atuendo lo complementó con una bolsa de mano de la lujosa marca en tono verde y unos lentes oscuros, y su cabello lo llevó recogido en un moño alto.

Este look fue alabado por sus miles de seguidores, y se ha convertido en una de las mayores tendencias del 2024, pues combina la elegancia con la coquetería y clase, y lo mejor, fue aprobado por Carolina Herrera, pues posó junto a la mexicana.

“Amé este look”, “wow una princesa de Disney, parece la Bella”, “me encanta este look, se ve increíble”, “quiero este look para ser una princesa”, “muy Carolina Herrera, la amé”, “nunca pensé combinar esas prendas y amé”, “tan arriesgada pero súper atinada, me encantó”, y “de los mejores looks que le he visto”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Michelle se robó las miradas y sin duda fue una de las mejores vestidas con este atinado look.