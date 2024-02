Este es el polvo compacto más barato que es tan bueno como el de Chanel

El mercado ofrece muchas opciones, especialmente cuando se trata de maquillaje, por lo que a veces resulta un poco abrumador elegir el correcto. Hay muchas marcas y por supuesto, también variedad de precios, y se tiene la errónea idea de que entre más costoso, tienen mayor calidad. Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en México, se ha encargado de echar por tierra esta premisa, pues ha presentado buenas alternativas a los clientes.

Con las tres B: bueno, bonito y barato, así son los maquillajes que Profeco destaca por encima de Chanel o Dior. Es importante que tengas en cuenta ciertos aspectos al momento de comprar alguno de estos productos y el principal es reconocer qué tipo de piel tienes: normal, seca, grasa, mixta o sensible.

También debes tener presente que se adapten y destaquen tu tono de piel para que te veas lo más natural posible. Por supuesto, que todo esto debe ir estrechamente ligado al estilo que te caracteriza, ya sea un “no make up” o que te encante llevar un look más dramático, puedes optar por colores más o menos intensos, según tu personalidad y también la ocasión en la que los usarás.

Cuando se trata de polvo compacto, los expertos aconsejan elegir uno que coincida con el tono de tu piel y para esto indican que hay que hacer la prueba en la mandíbula para encontrar el que mejor se adapte a tu tono de piel.

Recientemente, Profeco analizó 28 polvos compactos, 18 bases para maquillaje, aparte de un polvo traslúcido y un polvo para difuminar, todo esto con la intención de ver qué tan buenos son y si cumplen lo que prometen, así que el descubrimiento fue asombroso, especialmente, para las mujeres que no pueden costearse un maquillaje costoso.

De acuerdo con información publicada por Radio Fórmula, Profeco afirmó en su revista al consumidor que el polvo Angel Face by Pond’s, que vale 30 pesos mexicanos, tiene tanta calidad como el de Chanel que cuesta 1220 pesos mexicanos. Pero este no fue el único, pues también entraron a lista de buenos y asequibles: Bys (94 pesos), Catrice Cosmetics (MXN$113), Colorstay Revlon (MXN$ 279), Colorton (MXN$ 40), Essence (MXN$ 83) y Fit Me! Maybelline (MXN$ 116).

En relación con las bases, el organismo aseveró que puedes optar por Pink Up Cosmetics: su precio es de 94 pesos mexicanos, pues tendrás es mismo efecto que la de base de Dior. También recomendó Super Stay 24 Maybelline y Palladio que no superaron los 278 pesos mexicanos.

Profeco recomendó a todas las clientes a siempre leer las etiquetas, verificar que estén sellados y limpios, así como no compartirlo y lavarse las manos antes de usar estos productos para evitar que se contaminen, además de cerrarlos bien tras usarlos.