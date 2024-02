5 ideas de maquillaje para este San Valentín 2024: lucirás moderna y guapa

San Valentín 2024 ya está a la vuelta de la esquina y para disfrutarlo por todo lo alto, tenemos las mejores ideas de maquillaje para deleitar a tu cita.

Con esta selección te haremos la vida más fácil, pues ya no gastarás tiempo pensando en qué te queda mejor, luce moderno o puede combinar con tu look, debido a que son opciones fáciles y muy versátiles de recrear.

Ideas de maquillaje para este San Valentín 2024

Labios rojos

Nada es más romántico y seductor que unos labios rojos bien pintados. Para lograrlo, debes usar sí o sí un delineador rojo para contornear y luego rellenar con mucho cuidado con el labial. Esto, porque al ser un color muy fuerte, delata cualquier imprecisión y es bueno comenzar de menos a más. El resto del rostro debe maquillarse de forma sutil.

Natural

Si tu cita es de mañana o en la tarde, es algo más casual como un paseo o un picnic, entonces no puedes exagerar tu look. Te recomendamos la tendencia minimalista del makeup no makeup, que parece que no vas muy arreglada. Es un clásico seguro que resalta tu belleza natural, por lo que no uses bases pesadas y apoyáte del lip gloss y el rubor para verte fresca y luminosa.

Estilo coquette

Entre las ideas de maquillaje para San Valentín 2024 por supuesto que vamos a incluir la tendencia coquette, ya que el rosa le queda bien a todos los tonos de piel, es femenino y delicado. Utiliza buena cantidad de iluminador y rubor para destacar.

De la oficina a la cita

Si eres una mujer de agenda ocupada, entonces necesitarás un maquillaje versátil que se adapte a todos tus compromisos. Para ello, inclínate por looks cafés. Usa bronceador, sombras y labios en tonos neutros, así como sella bien con polvo suelto la piel para que dure por horas.

Cat eye

Si vas a un restaurante, por un trago o una salida nocturna en general, pon la atención en tu mirada con un cat eye negro súper definido. Recuerda que el resto del maquillaje debe mantenerse en tonos sutiles para equilibrar.