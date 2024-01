Cozy blonde: el tinte rubio para morenas que regresa este 2024 y ya llevan famosas como Rihanna

Quien dice que el tinte rubio no va con las morenas está totalmente equivocado, o aún no ha visto la tendencia en crecimiento del cozy blonde, que ya llevan famosas como Rihanna.

Es una mezcla del rubio tradicional con toques cenizos que luce bastante moderno y no es exagerado, lo que lo vuelve perfecto para las que buscan salir de la zona de confort, pero sin ser demasiado atrevidas.

¿Cómo luce el cozy blonde, el tinte rubio para morenas ideal este 2024?

De acuerdo con Glamour, su nombre literalmente significa ‘rubio acogedor’ porque “es un tono más tierroso que luminoso y vibrante. A pesar de esto, no sacrifica el brillo. Gracias a sus tonos bajos y a la colocación estratégica de tonalidades más claras, este tinte nos asegura un pelazo”, explica la misma fuente.

De hecho, otras celebridades también lo han probado, como por ejemplo, Kim Kardashian,Emma Stone, Camila Cabello, Hailee Steinfeld y más.

El cozy blonde se empezó a poner más de moda en 2021 y desde entonces su popularidad ha ido creciendo hasta que este 2024 es un clásico indispensable para todas las mujeres.

Luce muy bien tanto en melenas largas, como cortas, lisas u onduladas. Una gran ventaja para muchas mujeres morenas que optan por esta gama de tinte rubio es que no necesitan decolorar porque las agarra el tono sin mayor inconveniente, aunque ten en cuenta que quizás este no sea tu caso.

“Se trata de un color natural ideal para quienes buscan lucir mechas rubias pero no lo tienen de base”, sin generar un cambio tan marcado, radical o que luzca artificial. Este último aspecto es clave para no desentonar o sobrecargar nuestro look. Si eres una morena cálida, opta por rubios en tonalidades champagne o tonos mieles.