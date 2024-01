Carolina Herrera llega los 85 años: los 4 consejos infalibles para lucir glamorosa

Presenciar un desfile de Balenciaga a los 13 años le despertó la curiosidad por el mundo de la moda a la diseñadora venezolana María Carolina Josefina Pacanins y Niño, conocida como Carolina Herrera. Hoy festeja sus 85 años y se ha convertido en un ícono de la elegancia y sofisticación en todo el mundo.

Fue su segundo esposo, Reinaldo Herrera (de quien tomó su apellido), quien la introdujo en el mundo de la realeza y la alta sociedad, tanto en Venezuela, donde era millonario; como en Estados y Europa, pues él se convirtió en el marqués de la Torre Casa de España y ella en marquesa consorte, título que perdió por tener solo hijas.

Ella concentró sus fuerzas en hacer su carrera y en 1980 debutó con su primera colección, que fue un éxito rotundo, que no ha parado y ahora es toda una celebridad respetada que se ganó el título de “Mejor Diseñadora de Ropa Femenina” por el Consejo de Diseñadores de Moda de América hace 20 años. Siempre ofrece sus consejos para que la mujer domine su confianza y autoestima, a través de las prendas y los accesorios. Estos son los tips que te harán lucir sofisticada, sin importar la edad.

1. El dinero no influye en la elegancia

La diseñadora afirmó en una entrevista a la revista Harper’s Bazaar’, en el 2015: “El dinero no va con la elegancia, porque muchas veces ves gente que no tiene dinero, pero sabe lo que le queda bien. Sabe escoger, sabe elegir lo que le va a quedar bien. (...) El dinero no compra la elegancia. Puedes usar un vestido económico, agregar una linda mascada, zapatos grises y una linda bolsa, y eso siempre será elegante”, acotó la celebridad.

2. La proporción es vital

Para la dueña del emporio CH, hay algo clave al momento de vestir y se trata de la proporción: “(Las cantantes) Piensan que es muy moderno ir desnudas o casi desnudas. Piensan que con esos vestidos van a llamar la atención de los jóvenes y la respuesta es “¡No!”. (...) “Si el escote es muy abierto, hay que tener cuidado porque el busto puede lucir como un huevo frito. La moda es cuestión de proporción”, señaló en una entrevista al Washington Post.

3. Prendas básicas

Lo que nunca puede faltar en tu armario son: “Dos pantalones (negro y beige) y una falda de buen corte y telas excelentes. Varias blusas camiseras blancas —una de algodón, una de tafetán y una de lino bordado—. Y algunas de rayas, que también me gustan mucho. Una linda chaqueta o blazer. Y un lindo vestido de cóctel. Y siempre digo que es imprescindible tener un buen espejo de cuerpo entero, y otro de aumento para maquillarnos sin errores”, le describió a la organización AARP.

4. Accesorios discretos

Para Herrera, los accesorios que siempre debes tener perlas y colores vibrantes, y por supuesto, los cinturones, que le aportarán gran protagonismo al atuendo.