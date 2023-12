Kylie Jenner y sus trucos de maquillaje perfectos para las fiestas

Kylie Jenner logró convertirse en la más adinerada de su familia, pese a no llevar el apellido Kardashian y ser la menor de sus cuatro hermanas. La modelo ha conseguido su gran éxito gracias a su paso por el reality familiar ‘Keeping Up with the Kardashians’ pero en especial por Kylie Cosmetics, la empresa que la catapultó como una de las referentes del maquillaje.

La influencer usó su pasión para fortalecer sus debilidades, pues en más de una oportunidad ha resaltado como se refugió en el maquillaje para lucir mejor y ocultar algunos detalles de su rostro con los que no estaba a gusto, como lo son sus labios, los cuales años atrás lucían bastante finos.

Ahora es toda una experta y su piel una de las más elogiados al contar con distintas técnicas para que los productos de belleza logren hacer magia, gracias a sus perfectas combinaciones.

Los trucos de Kylie Jenner para un maquillaje perfecto

Maquillaje Contouring: Para esculpir el rostro

Kylie tiene el truco perfecto para ocultar las diferentes tonalidades del rostro. Con este procedimiento de lograrás esculpir esculpir el rostro en esas facciones que no le agradan. Para ello deberás realizar una base de luces y sombras que dan ese efecto que destaca lo que deseas y oculta lo que no te gusta. Es decir aplicar bases claras y tonos oscuros para lo que quieres ocultar.

Maquillaje Baking: para rellenar imperfecciones

Luego de haber aplicado el corrector y la base deberás colocar generosamente polvos translucidos en el contorno del ojo. El objetivo es dejarlos de 15 a 20 minutos, de manera que con el calor de la piel los polvos se fundan con la base y rellenen esas pequeñas imperfecciones del rostro como los poros abiertos. Puedes aplicarlo también en zonas como la nariz y la barbilla.

Maquillaje Strobing: para iluminar tu rostro

Con esta técnica lograrás brillar al acentuar los puntos de luz en tu rostro. Para conseguirlo debes tener un muy buen iluminador, el cual se aplica al final de maquillaje cuando los correctores, bases y polvos ya han hecho lo suyo. Los lugares claves para aplicarlo son la frente, el pómulo superior, el arco de cupido sobre los labios y la barbilla.

Maquillaje Non-touring, look natural sin contornos

El Non-touring busca reducir lo más posible la cantidad de productos que aplicas en el rostro, por lo que es más usado en los días donde quieras usar menos maquillaje. Deberás usar bases, correctores y omitir el contouring que realizas con los tonos oscuros.

Agrega un poco de rubor y para ojos y labios aplica tonos nude. Este es el más usado de Kylie para los días de verano y sus salidas casuales.

Maquillaje Sun Stripping: El efecto bronceado perfecto

Si eres de las que aman tener un cuerpo bronceado, este será uno de tus favoritos. Este método te permitirá tener ese efecto dorado en cualquier estación y época del año.

Para ello deberás tener buenos polvos bronceadores de apariencia mate, los cuales deberás aplicar sobre el tabique nasal y espárcelo en linea horizontal hacia las orejas.

Smoky lips

Uno de los trucos más buscados de la famosa es el Smoky lips con el que presume unos labios voluptuosos. Si bien en algunas oportunidades apuesta por lucir tonos rosas o nude, las tonalidades ahumadas son perfectas para destacar en las fiestas navideñas. Lo primero que debes hacer, es delinear tus labios con un lápiz en un tono café más oscuro.

Seguidamente, agrega un labial liquido y pinta solo una parte de los labios, en la parte central tanto arriba como abajo y posteriormente se debe difuminar con con la yema de los demos, puedes usar un tono rojo, casi ladrillo.

@kyliejenner precision pout lip liner shade ‘cocoa’ lip kit shade ‘better not pout’ gloss drip shade ‘fall in love’ @Kylie Cosmetics ♬ Let The Light In - Lana Del Rey

Por último, debes agregar gloss, de un tono un poco más naranja, al ser transparente pero con un poco de color, los labios lucirán un poco más gruesos y con volumen.