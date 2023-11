Carmen Villalobos cambia de look y luce el tinte de temporada a los 30 años o más

Carmen Villalobos siempre ha sido camaleónica con su pelo y ahora lo reiteró con su nuevo cambio de look con el tono de la temporada a los 30 años o más.

La intérprete de telenovelas se despidió del castaño con luces miel que estaba luciendo para pasarse al bando de las morenas con un tinte castaño oscuro, que acentuó sus facciones y elevó la seducción.

Pese a que muchas les huyen porque creen que endurece los rasgos y suma edad, bien aplicado y con un corte juvenil, en realidad nos puede ayudar a destacar nuestro tono de piel, potenciando la mirada.

El nuevo look de Carmen Villalobos

Fue a través de sus redes sociales que la actriz compartió varios videos de su nueva apariencia y sorprendió a todos con su imagen, puesto que a muchos les recordó sus inicios cuando era una estrella juvenil abriéndose paso.

Muy similar a su tono base natural, es perfecto para esos momentos donde nuestro pelo nos pide ayuda y un descanso de las coloraciones más agresivas, así que puede servir de transición entre tonos.

Carmen Villalobos Tiene nuevo look para las morenas (@cvillalobos/Instagram)

“Con este color (que amo) regreso a mis inicios, a mi esencia. Este tono es el castaño claro 5.0 de Palette, mi aliado en cuidar el color o cambiarlo a colores hermosos, siempre. Mis mujeres bellas, ustedes también merecen celebrarse, darse amor, color y cuidado”, expresó Carmen Villalobos sobre su nuevo look.

“En mi trabajo he pasado por muchos looks, cosa que amo, que me encanta. Me gusta ser camaleónica, no me gusta estar igual siempre para los personajes. Pero nada aquí estamos regresando a las raíces, a la esencia”, dijo, llevándose los elogios de los internautas.

La actriz dejó de lado las luces claras (Instagram: @cvillaloboss)

Según los expertos, este castaño jamás nos dejará mal porque hace que nuestra melena se vea más sana, densa, brillante y con volumen.