Sebastián Caicedo y su novia no ‘cuajan’: siguen prefiriendo a Carmen Villalobos

“Me gustaba mejor Carmen Villalobos”: fans de Sebastián Caicedo siguen prefiriendo a su ex Instagram: @cvillaloboss / @sebastiancaicedo

Sebastián Caicedo y su novia Juliana Diez tomaron por sorpresa a sus seguidores, pues ambos salieron muy enamorados y dispuestos a revelar información del pasado del guapo actor.

Y pese a que él se encargó de culpar por la separación a la también actriz y presentadora en todo a lo concerniente a su antigua relación que duró más de 10 años, en las redes no dudaron en reiterar que pese a todo prefieren a Villalobos, sobre todo, porque su actual novia suele ser muy sumisa y no posee la arrolladora personalidad de su ex.

Sebastián Caicedo Captura de pantalla Buen día Colombia Canal RCN

Con ello, solo se evidenció que aunque la nueva mujer que lo acompaña es casi una copia fiel y exacta a él o lo que él deseaba para su vida, éste se veía mejor al lado de la ahora novia de Frederick Oldenburg.

Fans de Sebastián Caicedo sigue prefiriendo a Carmen Villalobos

“Me gustaba mejor Carmen Villalobos”, “Esta mujer le falta chispa”, “Esta otra mujer nada que ver”, “Gracias a Sebastián y Carmen no creo en el amor”, esas fueron algunas de las reacciones que generó la publicación en la que aparece Sebastián Caicedo y su novia hablando de su pasado con Carmen Villalobos y el por qué decidió separarse de ella.

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos El actor dejó claro que aún quiere y extraña a su ex (@cvillaloboss / @sebastiancaicedo /Instagram)

A esto se le sumaron también algunas felicitaciones, pues pese a toda la polémica y lo “rápido” que se dio su amor con la empresaria e influencer Juliana Diez, ambos se ven muy acoplados y hasta enfocados en su propósito de adorar a Dios.

Sin embargo, para muchos, Sebastián y Carmen eran la dupla perfecta, pues la mayoría pensaba que se llevaban y veían bien, por lo que no es de extrañar que aún existan personas que deseen verlos juntos, ya que la actual pareja de la presentadora aún no les convence al resto, porque lo ven muy “fingido” e “inmaduro”.