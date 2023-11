¿Por qué Sarah Jessica Parker siempre viste de rosa? Querrás hacer lo mismo

Sarah Jessica Parker es definitivamente una de las celebridades más fashionistas de la pantalla, siempre rompiendo las reglas e innovando.

Si bien es mejor conocida por su papel de la infinitamente icónica Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker rápidamente se convirtió en el rostro de la moda de finales de los 90 y 2000, hasta el punto en que casas de moda enteras se vieron reforzadas por ella. Ha pasado tiempo desde que terminó Sex and the City y con el reboot And Just Like That, la influencia de la actriz en las pasarelas ha sido innegable su influencia. Eso sí, el rosa es uno de sus colores predominantes.

Ya sea que aparezca en pantalla con un excéntrico tutú rosa o paseando por las calles de la ciudad de Nueva York con una gabardina o un par de zapatillas con listones de este en diferentes tonos de rosa, Sarah Jessica Parker tiene poderosas razones para elegir este color.

Por esto es que Sarah Jessica Parker elige vestir de rosa

A lo largo de los años, la actriz nos ha enseñado muchas lecciones de vestimenta, especialmente cuando se trata de accesorizar y complementar con diferentes capas. Es raro ver a Parker salir con un bolso o un zapato aburridos e incluso sus zuecos que se usan en todas partes son lo suficientemente geniales como para hacer que el par de pantalones deportivos promedio luzcan emocionantes.

También es la reina en hacer que algo tan simple como un par de jeans luzca interesante, gracias a su gran habilidad con los accesorios y su impecable colección de zapatos.

Cuando se trata de rosa, ¡más es la más experta! Ella sabe perfectamente que este es un color con el que sí o sí atraerás todas las miradas.

Han sido muchas las ocasiones en las que la vemos ataviada con ropa y accesorios de diferentes tonos de rosa como cuando asistió a la apertura de Plaza Suite, una obra de Neil Simon que protagoniza en Broadway, derrochando glamur en un ensamble original. En su llegada al estreno de la obra en el Teatro Hudson en Midtown Manhattan, la famosa deslumbró en un espectacular vestido de Prabal Gurung creado exclusivamente para ella. El diseño a medida estaba elaborado en satén rosa y presentaba una cintura imperio, tirantes medianos, un favorecedor escote y dobladillo a ras del suelo.

SJP también fue captada recientemente por los paparazzis mientras tomaba un descanso de una sesión de fotos en Brooklyn, Nueva York. Para ésta, Sarah Jessica usó un abrigo rosa sobre un suéter rosa brillante combinado con jeans y tacones negros con lazos rosas. Las miradas también estuvieron en su blazer rosa, un básico que puedes tener en tu armario.

La psicología del color sugiere que diferentes colores pueden tener un impacto en nuestro estado de ánimo, sentimientos e incluso comportamientos. El color rosa, por ejemplo, se cree que es un color calmante asociado con el amor, la bondad y la feminidad.

Mucha gente asocia inmediatamente el color rosa con todo lo femenino. También puede recordar romance. Algunos tonos de rosa pálido se describen como relajantes, mientras que los tonos muy brillantes y vibrantes pueden resultar estimulantes, lo que asegura acaparar miradas. Para otros lectores, el rosa emite una vibra creativa y artística.