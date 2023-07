Critican su rostro “avejentado” pero por esto Sarah Jessica Parker nunca pensó en cirugías

Sarah Jessica Parker La estrella de Sex and the City acepta sus arrugas (Jamie McCarthy , Carlos Alvarez/Getty)

Sarah Jessica Parker está celebrando la llegada de la segunda temporada de And Just Like That a HBO y junto a su regreso como Carrie Bradshaw, las críticas han llovido.

Desde hace mucho tiempo, la actriz ha enfrentado señalamientos por su aspecto pero todo ha empeorado desde que interpreta a una Carrie que ya no está en sus 30 sino en sus 50. En redes sociales, internautas expresan comentarios como “está toda arrugada”, “envejeció 50 años”, “está toda arrugada y vieja” y “qué acabada se ve Sarah Jessica Parker”. Si bien ella no suele hacer caso a las críticas destructivas, sí tiene mucho que decirle a aquellos que le sugieren someterse a una “cirugía estética” para “mejorar su aspecto”.

Recientemente Sarah Jessica Parker se sinceró sobre la cirugía plástica y reveló que aunque sí llegó a pensar en ello en el pasado, ahora “ya es demasiado tarde”.

Sarah Jessica Parker La actriz ha sido criticad por su aspecto pero ella apuesta por la naturalidad (Jamie McCarthy /Getty)

Durante una entrevista reciente con Howard Stern en su programa SiriusXM, la actriz compartió sus pensamientos sobre cómo la sociedad ve a las mujeres a medida que envejecen, la presión que ejercen sobre ellas para mantener una apariencia juvenil y la doble moral al decir que “los hombres envejecen con gracia”.

“Sabes, me perdí el levantamiento de cara. Como esos de la vieja escuela que tienes cuando tienes 44 años”, señaló la protagonista de Sex and the City y aprovechó para aclarar que en lugar de gastar ahora en procedimientos costosos y peligrosos, prefiere hacer visitas periódicas al dermatólogo con tratamientos menos invasivos, como exfoliaciones, para mantener su piel sana.

Sarah Jessica Parker prefiere apostar por la naturalidad

A la actriz no le dan miedo los estragos del paso del tiempo y tampoco juzga a quienes buscan someterse a tratamientos e intervenciones estéticas para cambiar su aspecto y “rejuvenecer”.

“Entiendo por qué la gente elige, porque se pone mucho énfasis, especialmente en las mujeres, y principalmente en las mujeres, en la apariencia”, dijo. Luego, en broma, agregó: “¡Pienso en todo eso! Le pregunto a la gente todo el tiempo: “¿Es demasiado tarde?”.

Y ya que su nariz también es constantemente criticada, en el pasado la actriz contó por qué nunca quiso hacerse una rinoplastía.

“Hubo algunas conversaciones no veladas… Desde algo tan tonto como depilarme las cejas hasta arreglarme la nariz. Sin embargo, nada de eso se quedó en mi cerebro demasiado tiempo”, dijo.

Por suerte, Parker tiene a sus seguidores que la aman y que se identifican con ella respecto al paso de los años. “Ella es siempre bella, por dentro y fuera, eso les duele a la gente que no ve más allá de las apariencias, ha ganado en sabiduría y no le teme a la vejez digna, es una mujer extraordinaria”; “Lo importante es sentirnos bien con nosotras mismas, tengamos la edad que tengamos, aceptarnos y agradarnos a nosotras mismas y que el mundo ruede porque nunca le vas a dar gusto a nadie”; “Ya quisieramos muchas llegar a esa edad con ese porte, elegancia y personalidad que ella tiene”; “Es una mujer muy linda, fuerte y con un gran valor, y al respecto de la vejez, todos van por el mismo camino, de la vejez y la muerte nadie se libra, es un proceso natural”, se lee.