Sarah Jessica Parker presume los zapatos perfectos para las mujeres más dulces y creativas

Sarah Jessica Parker literalmente conquista a cada paso que da y es que si bien es imposible no fijar la mirada en sus hipnóticos ojos azules, en sus pies lleva todo el glamour con llamativos zapatos que salen de lo ordinario.

No es ningún secreto que ella es una de las famosas con mayor poder en el mundo de la moda, después de todo dio vida a la mismísima “Carrie Bradshaw” en Sex and the City y And Just Like That.

Los años le han sentado bien a la actriz y si algo podemos aprender de ella es que siempre podemos transformarnos y renovarnos. A sus 58 años, SJP luce fabulosa y se ha convertido en un ejemplo para muchas mujeres que han madurado con ella. Parker siempre se ha mantenido fiel a su estilo y al igual que su personaje, no teme en tomar decisiones arriesgadas de moda.

Sarah Jessica Parker (Foto: Reprodução/Getty Images)

Los zapatos de Sarah Jessica Parker ideales para mujeres dulces y creativas

Lejos de lo que todos piensan sobre usar atuendos coloridos “a cierta edad”, ella deja claro que detrás de cada uno existe un poderoso significado que te hace destacar y lucir exitosa. El secreto está en atreverte a romper las reglas.

La actriz recientemente fue captada por los paparazzis mientras tomaba un descanso de una sesión de fotos en Brooklyn, Nueva York. Para ésta, Sarah Jessica usó un abrigo rosa sobre un suéter rosa brillante combinado con jeans y tacones negros con lazos rosas.

Para ella siempre ha sido importante la atención al detalle y nada como esos pequeños accesorios en sus zapatos para darle un giro auténtico y creativo.

El rosa es uno de los colores definitivos de la actriz. A lo largo de las temporadas de Sex and the City la vimos ataviada con diferentes outfits en diferentes tonalidades de rosa.

De acuerdo con la psicología del color, el rosa se relaciona con el amor y el romance. A menudo se describe como un color femenino. Las personas que optan por este color son asociadas con cualidades que a menudo se consideran femeninas, como la suavidad, la bondad, la cariño y la compasión.

Parker ha dejado claro que estos son de sus zapatos favoritos pues ya los ha usado en otras ocasiones como en la Wine Talk en el New York Wine Experience, donde los combinó con un hermoso vestido negro con flores, ceñido al cuerpo.

Nuevos proyectos para Sarah Jessica Parker

Ahora, Parker está dando un paso adeltante en sus negocios pues se ha asociado con la marca de accesorios Lele Sadoughi para diseñar y seleccionar una colección de clips para zapatos, pasadores adornados, broches, cintas para la cabeza y más. Para Parker, la colaboración fue una extensión natural de su estilo personal.

“He usado broches y aretes antiguos como clips para zapatos desde que tengo uso de razón. Es una manera rápida y sencilla de tomar un zapato que ya es hermoso y hacerlo realmente tuyo. Ya tenemos muchos artículos que son versátiles y se pueden usar de más de una manera; esperamos que esta colección inspire a la gente a hacer precisamente eso”, dijo a Harper’s Bazaar.