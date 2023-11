¿No supera Rosalía? El look de Rauw Alejandro con el que rindió tributo a la española

A finales de julio, Rauw Alejandro y Rosalía anunciaban su separación, tras vivir un intenso romance que casi los lleva al altar tras comprometerse, emocionando a los fans, con una boda que, finalmente, quedó como un simple sueño.

Las especulaciones no se hicieron esperar, y muchos apuntaron a una posible infidelidad por parte del cantante de ‘Todo de Ti’, con una influencer colombiana de nombre Valeria Duque, sin embargo, esto no tardó mucho en aclararse, asegurando que los motivos no eran exactamente esos, los que los habrían llevado a tomar la decisión.

Rosalía La ex pareja ya estaba comprometida (Instagram)

Muchos pensaban que quizá la pareja podría darse una segunda oportunidad, pero, entre más pasa el tiempo, es más evidente que esto no sucederá, pues no hace mucho que Rosalía fue vista con el actor estadounidense, Jeremy Allen, despertando rumores de una posible relación.

¿Rauw Alejandro no supera a Rosalía?

Su último avistamiento con el actor de la serie ‘The Bear’ hizo creer a los fans que quizá la relación de la española y Rauw Alejandro ya no tenía retorno, pero para algunos de ellos, es el cantante es el que, quizá, todavía no ha superado el amor que le tuvo a Rosalía, y estos detalles podrían confirmarlo.

La noche del lunes 6 noviembre, Rauw Alejandro debutó en la alfombra roja de los premios CFDA 2023, de la que Anne Hathaway fue anfitriona, pero fue el look de ‘Todo de Ti’ el que causó sorpresa luego de que usuarios notaran que el conjunto del cantante era muy parecido a las icónicas prendas que ha vestido Rosalía.

Rauw Alejandro apostó por un conjunto que dio un giro al traje sastre con pantalón anchos, bastante holgados, un saco donde las hombreras fueron protagonistas, camisa de transparencias negras de amplio escote y una gran flor negra como toque final, todo a cargo del diseñador de Fresno, California, Willy Chavarría.

Muchos no pudieron evitar relacionar su atuendo con algunos de los looks más icónicos de Rosalía, y es que, si alguien ha sabido cómo combinar el rojo y el negro es la española quien en distintas ocasiones ha hecho de estos looks un verdadero sello, solo hace falta recordar la portada de su álbum ‘Motomami +’.

Esto no es todo, pues en 2019, Rosalía utilizó un look similar al que usó Rauw portando un mono rojo de amplias mangas con una cinta que rodeaba su cintura y un moño de lado, esto para su presentación en el Palau Sant Jordi, ese mismo año optó por un look de pantalones tipo látex y top. Por otro lado, en 2021, durante la MET Gala, la cantante de ‘Saoko’ apostó por un look similar ¿Coincidencia?

¿Rauw Alejandro dedicó ‘Diluvio’ a Rosalía?

Un día después del evento, Rauw Alejandro estrenó su videoclip ‘Diluvio’ del que se dice, pudo haberle rendido tributo a Rosalía.

El video muestra a una modelo con facciones parecidas a las de la catalana, de pelo ondulado, tez muy blanca e incluso se le ve en una moto, algo que podría ser alusivo al último álbum lanzado de Rosalía ‘Motomami’, lo que, para muchos, se trató de un claro guiño a la cantante y un mensaje de que aun la extraña.