Rosalía encontró a Rauw Alejandro... ¿con otro hombre?, la nueva teoría del rompimiento

Rauw Alejandro y Rosalía se conocieron en 2019 en Las Vegas durante los Latin Grammys. Fue amor a primera vista, dijo la pareja a Billboard en una entrevista, sin embrago el 26 de julio la cantautora española y el astro puertorriqueño terminaron su relación y decidieron no seguir adelante con su compromiso.

Rauw Alejandro y Rosalía Captura de pantalla

Apenas unos meses antes de su trágica separación, la pareja había anunciado su compromiso el 24 de marzo a través del video musical de la canción Beso. El mismo día lanzaron su primer proyecto conjunto: el EP de tres canciones RR.

Tras los rumores de la separación, Rauw habló el 26 de julio, confirmando que el compromiso se canceló hacía meses, pero no por una infidelidad. “Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. No podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, fue el mensaje que el cantante publicó enredes sociales.

Al día siguiente, Rosalía también se expresó en su cuenta de Instagram , “yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raul. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.

¿Rosalía encontró a Rauw Alejandro con otro hombre?

A más de tres meses de la separación oficial de la pareja, las especulaciones sobre lo qué ocasionó el rompimiento no paran.

Fue en el Podcast de @ItsMalbert, donde se especuló que Rosalía encontró a Rauw siéndole infiel con otro hombre, lo cual la cantante no pudo soportar.

En el video compartido en redes sociales el comunicado señala, “es posible que una bisexualidad de Rauw Alejandro haya provocado la ruptura”, a lo que la mujer que lo acompaña responde, “a mí me dijeron que ella vio algo que no ha podido encajar, que la dejó en shock y que no esperaba”.

Sin embargo @ItsMalbert, insistió en que el puertorriqueño fue captado con un hombre en una situación comprometedora.