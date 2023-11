Patrick Dempsey es nombrado el hombre vivo más sexy pero fans no están de acuerdo

La famosa revista ‘People’, dio a conocer la primera hora del 8 de noviembre, al actor que sería el relevo de Chris Evans como ‘el hombre vivo más sexy’ del 2023, que se trató de nada más y nada menos que el icónico actor de Grey’s Anatomy y ‘Encantada’, Patrick Dempsey.

Ni la edad, ni el pelo gris, fueron impedimento para que el famoso actor que diera vida al famoso neurocirujano ‘Derek Shepherd’ se sumara a la lista de hombres sexis que han desfilado año con año en la famosa publicación, tal como alguna vez lo hiciera George Clooney, Johnny Depp, Hugh Jackman, Dwayne Johnson y Harrison Ford.

People’s Sexiest Man Alive throughout recent years. pic.twitter.com/gdH2ogLnuj — Pop Base (@PopBase) November 8, 2023

Patrick Dempsey compartió su emoción por dicho nombramiento con la famosa publicación, comentando: “Me quedé completamente en shock y luego comencé a reírme, como si esto fuera una broma, ¿verdad? ¡Siempre he sido la dama de honor! Dice, riendo. Lo había olvidado por completo y ni siquiera contemplé estar en esta posición. Entonces mi ego es bueno”.

La famosa publicación aseguró que para elegir a quién será nombrado como el hombre más sexy no solo consideran el físico (aunque sí es un factor determinante) también otros aspectos como, otro tipo de logros a lo largo de su carrera profesional.

La reacción de Patrick Dempsey al ser nombrado como el ‘hombre vivo más sexy’ de 2023

El famoso actor de 57 años, originario de Maine, no solo confesó sentirse ‘shockeado’ por el título que acaba de llevarse, sino que adelantó la reacción que tendrían sus hijos al enterarse y reveló lo que hará con el reconocimiento, pues, espera utilizarlo para generar un impacto positivo.

“Me alegro de que esté sucediendo en este momento de mi vida. Es bueno tener reconocimiento y ciertamente mi ego sufre un pequeño golpe, pero me da la plataforma para usarlo para algo positivo”.

Patrick Dempsey nombrado como el hombre vivo más sexy del 2023 Instagram: @people (Instagram: @people)

Respecto a lo que sus hijos, Talula y los gemelos Sullivan y Darby le dirían: el actor comentó: “simplemente se burlarán de mí, se molestarán y descubrirán todas las razones por las que no debería hacerlo” y aseguró que este reconocimiento es bueno, pues, lo mantiene joven.

¿Quién es Patrick Dempsey?

Patrick Dempsey inició su carrera artística cuando aún era muy joven, comenzando en una obra teatral, para después hacer su primer papel importante en el cine a los 21 años para la película ‘In the Mood’.

Fue en 2005, cuando el actor alcanzó la fama mundial gracias a su ingreso en la afamada serie ‘Grey’s Anatomy’ donde interpretó al neurocirujano e interés romántico de ‘Meredith Grey’, ‘Derek Shepherd’ participando en alrededor de 250 episodios, llevándose un Emmy a casa gracias a su papel.

Patrick Dempsey es nombrado el 'Hombre vivo más sexy de 2023' Instagram: @patrickdempsey (Instagram: @patrickdempsey)

Posteriormente, participó en la famosa película de Disney ‘Encantada’ junto a Amy Adams, además de formar parte de otras películas como ‘El bebé de Bridget Jones’ y ‘Quiero Robarme a la Novia’.

Respecto a su vida privada, el actor se ha casado en dos ocasiones distintas, la primera con Rocky Parker, con quien duró siete años, y el segundo con Jillian Fink desde 1999 y procreó tres hijos. Además, es un fanático del automovilismo, los viajes y pasar tiempo con su familia.

Fans no están de acuerdo con el nombramiento de Patrick Dempsey como el hombre vivo más sexy

El reconocimiento de Patrick Dempsey causó debate en redes sociales. Mientras algunos aplaudieron que el actor, finalmente, fuera reconocido como el ‘hombre vivo más sexy del 2023′ siendo el sucesor de Chris Evans, otros mostraron su descontento, pues, esperaban a otro actor ¿Quién fue?

Aunque Patrick Dempsey es uno de los actores más queridos, esto no fue suficiente para que algunos comentaran que la persona que debía llevarse el reconocimiento, debía ser, Pedro Pascal, quien causó furor tras su actuación en ‘The Last of Us’:

“La única explicación que tengo para estas tonterías es que Pedro rechazó el título”, “En el año de Pedro Pascal, esto es lo que hacen ustedes??”, “Pedro Pascal fue ROBADO” y “¿De verdad chicos? Fue el año de Pedro Pascal. Fue la estrella más grande del año. Patrick está bien y todo, pero no es superrelevante. Perdieron la marca en este”. La última opinión la tienes tú ¿Qué opinas, Dempsey merecía el reconocimiento?