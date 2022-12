‘Grey’s Anatomy’ lleva 17 años al aire y así lucen ahora sus actores (“McSteamy” cambió mucho)

En marzo del año 2005 aterrizaba en la pantalla chica estadounidense el primer episodio de la serie Grey’s Anatomy, un drama médico creado por Shonda Rhimes para la cadena de televisión ABC.

No pasó mucho para que la historia de Meredith Grey y los internos del Seattle Grace Hospital diera la vuelta al mundo y conquistara al público en su país y hasta en los rincones más recónditos.

Desde entonces, han trascurrido 17 años los que la ficción encabezada por Ellen Pompeo ha estado vigente en la televisión, convirtiéndose en una de las más longevas al aire con sus 19 temporadas.

Durante este tiempo, los seguidores no solo han visto envejecer a sus personajes favoritos, también han sufrido al ver a muchos marcharse y han abrazado la llegada de nuevos miembros.

El cambio del elenco principal de Grey’s Anatomy

Con la decisión de Pompeo de reducir su participación en la decimonovena entrega, actualmente en transmisión, muchos creen que el final del fenómeno televisivo quizás esté próximo.

Por esto, a continuación, te mostramos cómo han cambiado 15 de los actores principales de la serie Grey’s Anatomy desde su estreno hace más de tres lustros atrás hasta el presente:

Ellen Pompeo

La actriz saltó a la fama mundial con su magistral interpretación de la doctora Meredith Grey, la protagonista de Grey’s Anatomy. Desde entonces, ha protagonizado la exitosa producción.

Ahora, Pompeo tiene 53 años, no ha encarnado otros roles después de Grey y no le ha hecho falta, pues gracias a su trabajo en el drama se convirtió en una de las actrices mejor pagadas de la TV en EE. UU.

Patrick Dempsey

El actor robó corazones encarnando al doctor Derek Shepherd, alias “McDreamy”, desde la primera hasta la onceava temporada, cuando sorpresivamente salió de la serie en medio de rumores.

En este momento, Dempsey tiene 56 años y sigue expandiendo su prolífica carrera artística. Su más reciente papel lo encarnó en la película de Disney Desencantada (2022), secuela de Encantada.

Isaiah Washington

El actor alcanzó reconocimiento como el doctor Preston Burke desde la primera hasta la tercera temporada, cuando fue despedido. Se trata del primer miembro del elenco original en dejar la serie.

Hoy, Washington tiene 59 años y sigue presente en el medio artístico. La película Corsicana (2022) y la serie P-Valley (2020-2022) son los últimos proyectos en los que ha trabajado.

Katherine Heigl

La estrella se ganó los aplausos de la crítica y el público con su personificación de la doctora Izzie Stevens desde la primera entrega de la serie, hasta su controversial salida en la sexta temporada.

Actualmente, Heigl tiene 44 años y sigue trabajando en el cine y la televisión. Su más reciente actuación protagónica en una serie fue en El baile de las luciérnagas, una producción de Netflix.

T.R. Knight

El histrión se grabó en los corazones de todos como el noble George O’Malley. Knight estuvo en Grey’s Anatomy desde la primera hasta la quinta temporada, cuando decidió renunciar.

Al presente, la estrella de Broadway tiene 49 años y no ha dejado de actuar. Su última actuación en una serie de televisión fue en The Flight Attendant (2020-2022).

Sandra Oh

La intérprete marcó a los espectadores dando vida a la entrañable doctora Cristina Yang, un papel que encarnó desde la primera hasta la décima temporada de Grey’s Anatomy.

Desde su salida, la estrella de ahora 51 años ha estado imparable cosechando éxitos con actuaciones en aclamados proyectos para el cine y la televisión, como la serie Killing Eve (2018-2022).

Justin Chambers

El intérprete se grabó en la mente de todos en la piel del doctor Alex Karev desde la primera hasta la decimosexta temporada en 2020, cuando abandonó la serie para atender su salud mental.

Hoy en día, Chambers tiene 52 años y se encuentra mucho mejor. Tras Grey’s Anatomy, estuvo alejado de la actuación hasta este año, cuando se sumó al elenco de la miniserie The Offer (2022).

Chandra Wilson

La actriz detrás de la famosa doctora Miranda Bailey es de las pocas que ha permanecido en Grey’s Anatomy desde la primera entrega hasta el presente. Cuando comenzó la serie, tenía 35 años.

En la actualidad, tiene 53 años y parece que seguirá dentro de la emisión. Además, ha dado vida al mismo personaje en otras producciones derivadas en años recientes, como Station 19 (2018-)

James Pickens Jr.

El artista es otro de los actores de Grey’s Anatomy que están presentes en la emisión desde la primera temporada hasta la fecha. En su caso, en la piel del doctor Richard Webber.

Cuando se estrenó el proyecto, tenía 50 años. Hoy por hoy, tiene 68. Aparte del drama médico, en los últimos años, también ha actuado en otras emisiones, como la serie The Conners (2018-2022).

Kate Walsh

La actriz apareció en la primera temporada como la Dra. Addison Montgomery, la esposa de Derek Shepherd. Desde entonces, ha tenido más apariciones y su propio spin-off, Private practice.

Ahora, Walsh tiene 55 años y sigue actuando. En este año, además de contar con participaciones en la entrega 19 de Grey’s Anatomy, aparecerá también en la tercera temporada de Emily en París.

Sara Ramírez

La intérprete saltó al estrellato global en la piel de la doctora Callie Torres, un personaje que encarnó desde la segunda hasta la doceava temporada de Grey’s Anatomy.

Al presente, la nacida en México tiene 47 años y sigue brillando en el mundo del espectáculo. Uno de los últimos personajes que encarnó es Che Diaz en la serie And Just Like That... (2021-2022).

Eric Dane

El actor arrancó suspiros poniéndose en los zapatos del doctor Mark Sloan, alias “McSteamy”, desde la segunda hasta la onceava entrega de la exitosa producción televisiva.

Hoy en día, tiene 50 años y continúa triunfando en el medio artístico. La serie Euphoria (2019–2022) y la película Redeeming Love (2022) son sus más recientes proyectos.

Chyler Leigh

La luminaria dejó su huella en la serie como la doctora Lexie Grey, la hermana de la protagonista. Leigh dio vida a este papel desde la tercera hasta la octava temporada de la trama.

Actualmente, tiene 40 años y una sólida carrera. Aparte de Grey’s Anatomy, otro de sus proyectos destacados es la serie Supergirl (2015-2021), en donde da vida a Alex Danvers.

Kevin McKidd

El histrión se unió a Grey’s Anatomy en la quinta temporada en 2008, pero logró ganarse rápido a todos con su interpretación del doctor Owen Hunt. En ese entonces, tenía alrededor de 35 años.

En la actualidad, el actor británico tiene 49 años y sigue presente en la serie. Así como otros compañeros que han perdurado, ha estado en los spin-off del drama médico, como Station 19.

Jessica Capshaw

Arizona Robbins es el personaje que Jessica Capshaw interpretó desde la quinta hasta la decimocuarta temporada de Grey’s Anatomy.

Hoy por hoy, tiene 46 años y continúa expandiendo su carrera actoral. La serie Dime más mentiras (2022) y los filmes Dear Zoe (2022) y Amor de calendario (2020) son su más recientes proyectos.