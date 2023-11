El corte de cabello en V será tendencia 2024 y así se llevará si eres cachetona con cara redonda

¡Alerta de tendencia! Los expertos ya están definiendo qué usaremos en 2024 y entre eso resalta el corte de cabello en V, una propuesta ideal para mujeres con cara redonda y cachetonas, que se cansaron de llevar las típicas puntas rectas y aburridas.

Un gran punto a favor que tiene este look es que no se mete demasiado con el largo del pelo, así que podrás lucir esa melena cargada de centímetros que tanto te costó conseguir, pero de una forma más estilosa.

Corte de cabello en V para cara redonda

Algo que debes saber del corte de cabello en V para cara redonda es que las capas no son muy pronunciadas, al igual que el ángulo en las puntas, lo que lo hace perfecto si no quieres un cambio de look tan drástico.

Otro detalle que nos encanta es su versatilidad, pues además de ser apto para cualquier largo (corto, midi o XL), también queda bien en cualquier textura capilar.

Si lo tienes rizado de medios a puntas, el corte en V lucirá fabuloso y con mucho movimiento. De inmediato tu peinado tomará un nuevo nivel, dándole un efecto muy bonito sobre todo si lo llevas alisado, que es donde se denota mucho más el acabado que le diste.

Eso sí, el corte de cabello en V para cara redonda no es mayor novedad de este 2024, pues ya fue tendencia en los 90 y principios del 2000. Todas nuestras socialités favoritas lo llevaron, como Britney Spears o Christina Aguilera.

Lo puedes hacer tú misma desde casa cortando la parte de los lados del cabello y el centro más largo, en forma de V, y hasta lo puedes combinar con otros estilos, como ha sucedido con el mullet.