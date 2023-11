¿Enamorada? El disfraz de Rosalía oculta un profundo significado ¡Y nadie lo notó!

Rosalía es una estrella que ha nacido para destacar, no por nada se ha convertido en todo un ícono de la música y la moda por sus arriesgados looks, además claro, de sus uñas extralargas que solo las más atrevidas serían capaces de usar.

Pero los looks de la española no solo han brillado en los escenarios, también fuera de ellos, siendo una de las famosas que ha mostrado su gusto por la temporada de Halloween con disfraces como ‘‘Asuka’ de ‘Evangelion’ y ‘Milla Jovovich’ en ‘El Quinto Elemento’ y este 2023, no sería el año en el que Rosalía se mediría.

La ‘Motomami’ se lució este Halloween con un digno tributo para la cantante islandesa Björk, cuando se enfundó en uno de los vestidos más legendarios que se han mostrado en la alfombra roja de los Premios Óscar.

Rosalía rinde tributo a Björk con su disfraz de Halloween

Rosalía llegó a la fiesta de Halloween que año con año Kendall Jenner ofrece en Los Ángeles, luciendo un vestido que para muchos resulta familiar no solo por rendir tributo a Björk, sino porque se trata de una creación que ha sido replicada e incluso parodiada por programas y película de la cultura popular como Miley Cyrus en ‘Hanna Montana’ y la película ‘White Chicks’ o ‘¿Y Dónde Están las Rubias?’.

Si alguien supo como llamar la atención fue ‘Rosalía’ quien no decepcionó a los fans con su elección de disfraz recreando el icónico vestido de cisne que usó Björk en los Premios Óscar 2001, y es que, de hecho, está a punto de estrenar su colaboración con el tema ‘Oral’ con la islandesa que mantiene al público en expectativa, hasta el 9 de noviembre.

Rosalía Instagram: @rosalia.vt (Instagram: @rosalia.vt)

Lo mejor de todo es que el look de la cantante de ‘Saoko’ parecía ser una copia fiel del look de Björk, pues, las transparencias, el cuello del cisne, las medias y hasta el calzado era casi idéntico al original; además usó lentes de contacto para imitar la mirada de la multiinstrumentista.

La historia detrás del vestido de Björk en los Premios Óscar de 2001

En diversas ocasiones, Rosalía ha expresado su admiración por Björk, y con este disfraz, quedó más que clara la inclinación por la música de la icónica compositora, pero su look esconde más historia de lo que te imaginas.

La alfombra roja de los Premios Óscar, fue la testigo de uno de los vestidos considerados como uno de ‘los más legendarios’ que ha pasado por ese evento, cuando Björk llegó enfundada en un vestido de cisne de Marjan Pejoski tras ser nominada a ‘Mejor Canción Original’ por el tema ‘I’ve seen it All’ de la película ‘Bailar en la Oscuridad’.

Su performance en el escenario más su pose como si ‘acabara de poner un huevo’ dejando a su paso algunos de ellos, y provocando que el equipo de seguridad la persiguiera entregándoselos. Este evento pasó a la historia como uno de los eventos que pasaron a la historia a principios de los 2000.

Sobre el significado del vestido, Björk mencionó a The Sunday Times: “Realmente no sé por qué me obsesioné con cisnes, pero yo diría que fue por mi nuevo álbum que es sobre el invierno, y el cisne es una hermosa ave blanca e invernal, una criatura muy romántica, siendo monógama. En ese momento, los cisnes me parecían un tipo de soporte simbólico para un montón de cosas”

En sí, el cisne blanco se convirtió en uno de los referentes y simbolismos más usados por artistas y poetas para representar la fidelidad, la purificación y la limpieza de la vida.