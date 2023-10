¿Por qué se tallan calabazas en Halloween? Esconden un emotivo y ‘oscuro’ propósito

Esqueletos, arañas, disfraces y fantasmagóricas calabazas que simulan rostros con una iluminación ‘aterradora’, es casi imposible imaginar una fiesta de Halloween sin ellas, pero ¿Conocías su origen y el significado que esconden?

A lo largo del tiempo y durante el mes de octubre, personas alrededor del mundo crean candiles con esta colorida hortaliza, tallando un rostro fantasmagórico y añadiendo una lámpara en su interior, formando parte de las entradas de diferentes hogares y siendo guardianas de ellos.

Origen de las calabazas de Halloween Unsplash (Unsplash)

Curiosamente, esta tradición se adoptó sin estar relacionada directamente con Halloween, ni tampoco con las fiestas paganas organizadas por pueblos celtas mucho antes de que Cristo naciera, sino, que algunos la asocian con un mito sobre un hombre que de alguna manera terminó relacionado con el diablo.

¿Por qué se tallan calabazas en Halloween?

Existen diversas historias por las que se dice que esta tradición surgió, pero una de ellas se convirtió en la más fuerte y sonada, por la que algunos argumentan que su propósito esconde algo mucho más emotivo pero también oscuro.

Jack-o’-lantern el hombre que ¿Burló al diablo?

De origen irlandés, existen dos versiones diferentes que hablan sobre como un hombre llamado ‘Jack’ conocido por ser un hombre ruin y malvado, logró burlar al diablo en dos ocasiones diferentes, la primera de ellas narra como un astuto granjero usó una cruz para atrapar al ángel caído e impedir que se llevara su alma.

En ella narran que el granjero lo engaña para que suba a un manzano y lo rodea de cruces para que no pudiera bajar hasta que prometiera que no se llevaría su alma y así lo hizo, pero no entendió las repercusiones de lo que había hecho prometer al diablo.

Leyenda de Jack-o'-lantern Unsplash (Unsplash)

Tras su muerte, el hombre fue expulsado del cielo por sus pecados y no tuvo más remedio que buscar refugio en el infierno, donde pidió al diablo que alojara su alma, a lo que él contestó que por su ‘promesa’ él no podía poseer su alma expulsándolo de ahí arrojándole brasas que lo perseguirían por siempre, misma luz que utilizaría para iluminar su camino en la búsqueda de un lugar donde su alma pudiera descansar.

El propósito de las calabazas en Halloween

Tras popularizarse esta historia, ciudadanos de Irlanda y Escocia comenzaron a tallar calabazas colocándolas afuera de su casa en ventanas y puertas con el propósito de ahuyentar al diablo, diferentes espíritus malignos y hasta al propio ‘Jack-o’-lantern’, comenzó en pequeñas, papas y nabos, y fue evolucionando a calabazas, pues había sobreproducción de ellas, por lo que era ideal para este propósito.