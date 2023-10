Es innegable que los vaqueros son de las piezas más usadas en nuestro clóset, por lo que debes saber cómo elegir el jean que más te beneficia según tu tipo de cuerpo y edad.

No es lo mismo vestirse a los 20 años, que a los 50, pues nuestra personalidad, estilo de vida y sentido de la moda va cambiando, así como tenemos otros atributos que resaltar y que debes considerar en vez de seleccionar el primero que te encuentres.

¿Cómo saber cuál es el jean que más beneficia según mi tipo de cuerpo y edad?

Jeans rectos

Si por ejemplo, eres bajita y tienes curvas, es fundamental que tengas en tu armario al menos un par de jeans rectos porque ayudan a alargar visualmente la figura. Al no ser tan ceñidos, también disimulan pancita y como no son tan anchos, pues no te ‘recortan’ estatura.

Si además gozas de una cintura estrecha y caderas más anchas, pide que sean de tiro alto para centrar la atención en la parte más pequeña de tu cuerpo, la cintura y así estilizarte.

Jeans acampanados

En cambio, si eres una mujer alta y delgada, los jeans acampanados al estilo setentero ¡te vienen de maravilla! Aprovecha que están de moda nuevamente para presumir una silueta de infarto, como de modelo de pasarela. De acuerdo con Glamour, “la fórmula perfecta del pantalón para las mujeres altas es la siguiente: 2-3 centímetros por encima del tobillo y con el calzado siempre visible”, tómalo en cuenta.

Skinny jeans

También llamados jeans “pitillo”, son perfectos para mujeres que tienen siluetas más rectas y que necesitan ayuda de un pantalón ceñido para hacer un poco más de curvas en su figura. La cintura alta y el bajo ajustado de este tipo de jeans es favorecedor, pero no abuses, ya que tampoco la idea es que quede extremadamente pegado al cuerpo pues resta elegancia.