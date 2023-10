The Disney Gala, los clásicos animados cobran vida a través de los mejores diseñadores mexicanos

Disney se ha encargado de recordarnos que los sueños se hacen realidad y los asistentes a la The Disney Gala: Celebrating Animation in Style fueron testigos de ello, de la mano de colecciones creadas por 11 diseñadores mexicanos que se inspiraron en los clásicos animados que todos amamos.

La gala formó parte del MBFWX Fashion Week México y se llevó a cabo justo en el marco de la celebración de los 100 años de The Walt Disney Company, siendo un 16 de octubre de 1923 cuando los hermanos Walt y Roy Disney lo arriesgaron todo para abrir un estudio de dibujos animados en el cual pudieran contar infinidad de historias.

En Nueva Mujer pudimos conversar con la diseñadora Vero Solís días antes de la gala, quien reveló que había tenido la fortuna de poder elegir un clásico a representar a través de su sello, siendo La Cenicienta, la historia que la llevó a soñar y a convertirse en lo que es hoy.

The Disney Gala Cenicienta- Vero Solís (Karen Hernández/Nueva Mujer)

“Cenicienta fue la princesa que me acompañó en mi niñez y que dejó huella para toda mi vida. Es una película que me enseñó a soñar, a transformar no sólo tu vida sino un vestido como en esa escena tan emblemática que se quedó grabada en mi memoria. Ahí comenzó el sueño de ser diseñadora”, agregó.