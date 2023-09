Cortes de cabello para mujeres con alopecia: 3 looks que te llenarán de confianza y son modernos

La pérdida de pelo puede generar muchas inseguridades, algo para lo que pueden ayudar estos cortes de cabello para mujeres con alopecia, los cuales aumentarán tu confianza y atractivo personal.

Los expertos recomiendan estilos capeados y que aporten tanto volumen, como movimiento, haciendo que la textura natural de la melena sea la protagonista.

Cortes de cabello para mujeres con alopecia 2023

Long bob

Es perfecto por donde quiera que se le mire: no es muy largo, así que no sufriremos tanto con la caída de pelo, pero no es demasiado corto o revelador con la zona de las entradas.

Los especialistas lo consideran como uno de los cortes de cabello que nunca pasan de moda. Se caracteriza porque el pelo queda un poco más debajo de la mandíbula, a lo cual podemos añadirle desgrafilados y capas. De esta manera, el pelo pesará mucho menos pero causará el efecto de que es voluminoso.

Una de las ventajas de este corte, es que no tienes que preocuparte por peinarlo todos los días, ya que pueden llevarse al natural.

Shaggy

El corte shaggy es perfecto para una apariencia juvenil y relajada, consiste en crear capas degrafiladas para añadir textura al cabello y usualmente va acompañado de un flequillo. Puede ser recto, abierto o de medio lado, de acuerdo con las facciones faciales.

Es ideal para quienes prefieren el cabello mediano por encima de los hombros y para quienes tienen cabello fino.

Butterfly cut

Por último, si prefieres el cabello a la altura de los hombros, como un clavicut, crea capas de medios a largos. Así agregarás movimiento y textura a tu cabello, acompañado de un flequillo de lado o abierto. Puede ser más alargado en la parte posterior y consigue enmarcar el rostro, hacerlo destacar, gracias al papel del fleco.