Cortes de pelo para mujeres con papada: 3 modelos para adelgazar sin necesidad de bichectomía

Ya no es necesario recurrir al quirófano para lucir un rostro delgado y estilizado, pues tenemos a disposición estos cortes de pelo para mujeres con papada.

Son ideales para disimular el volumen en la zona de las mejillas, potenciando tus rasgos característicos y resaltando la belleza natural en quien los lleve.

Cortes de pelo para mujeres con papada 2023

Midi con capas

Puedes elegir un estilo lob o mediano con capas, que le darán más volumen y movimiento a tu melena, pero sin dejar de disimular tus mejillas gorditas. Los cortes bob son perfectos para mujeres de cara redonda porque las hace lucir más estilizadas, incluso si optas por lucir un fleco de medio lado.

No obstante, los expertos también recomiendan los modelos sin flequillo para que la frente quede al descubierto y así aportar mayor verticalidad. Lo segundo es lucirlo superliso para reforzar el alargamiento.

Shaggy alargado

Por otro lado, entre los cortes de pelo para mujeres con papada también tenemos un peinado para las más rebeldes y espontáneas, el cual se caracteriza por tener muchas capas a diferentes alturas y un fleco que va en degradado que enmarca tu rostro, disimulando aquello que no te agrada.

Asimismo, es clave que estas capas no rocen la altura del pómulo, sino que sean los más largas posibles, preferiblemente, que pasen de la barbilla y no le den más volumen al rostro, que es lo que no queremos.

Largo XL

Por último, las melenas largas son super recomendadas debido a su efecto de verticalidad que equilibran perfectamente las facciones redondeadas.

Una manera de llevarla para que resulte más favorecedora es superlisa o escalada para alargar ópticamente el rostro. Por supuesto, las capas deben comenzar debajo de la mandíbula. De esta manera, no propiciarán un ensanchamiento del óvalo.