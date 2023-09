Carolina Herrera dice qué moda no seguir de los influencers para no lucir poco elegantes: “no tienen estilo”

Carolina Herrera no solo es una de las diseñadoras más exitosas y famosas, también se ha convertido en un referente de la moda y mucho de lo que dice se convierte en regla a la hora de vestir de muchas.

Y es que la venezolana sabe cómo lucir elegante, realzar tu clase y destacar a donde vayas con simples pasos como una buena prenda, perfume, y maquillaje sencillo.

Y recientemente, la famosa dejó claro que para ella las influencers “no tienen estilo”, por lo que si queremos destacar, nunca debemos seguir su moda.

Carolina Herrera y la razón por la que dice que las influencers “no tienen estilo” y no debemos seguir su moda

Las influencers se han convertido en un referente de moda, y de hecho, muchas marcas importantes las contratan, pero Carolina Herrera no está muy de acuerdo.

Y es que la diseñadora asegura que estas jóvenes que dominan las redes “no tienen estilo”, pues se ponen lo que les dicen y no tienen estilo propio, por lo que no deberíamos seguir su ejemplo ni moda.

“Los influencers a mí me parece que son muy importantes, no los entiendo mucho y te voy a explicar por qué, ellos no tienen estilo, ellos se ponen lo que les den para el show de ese momento. Los influencers para mí no son el de la moda, es el estilo del dinero”, dijo Carolina Herrera durante su participación en la Semana de la Moda de Nueva York.

La famosa contó una experiencia que tuvo en un desfile, donde se dio cuenta de cómo es la moda con las influencers.

“Yo le digo, dime qué hora es, me dice por qué me preguntas, y le digo porque por qué todas estas niñas están vestidas de noche, todas de vestidos de tul con una tiara de brillantes, otra con un vestido largo a las 10 de la mañana, bien perfecto, estas supuestamente son las influencer que te van a ayudar a vender tus colecciones, estas influencers salieron del show y se cambian inmediatamente para irse al show de Michael Kors o de quien sea, y se van cambiando, porque ellas no tienen su estilo, ellas se ponen lo que les den”, contó.

