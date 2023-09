Carolina Herrera revela el color que hacer ver a las mujeres “aburridas” y que no deben usar en la ropa

Carolina Herrera ha logrado imponer sus propias tendencias que no conocen el paso del tiempo con sus estilos clásicos, elegancia y glamour. A sus 84 años, la famosa diseñadora de Venezuela sigue siendo tendencia por sus looks que ha logrado tener inspiradas a muchas mujeres a lucir hermosas, en especial a las mayores de 40 años.

Carolina Herrera ha dejado consejos de moda inquebrantables a lo largo de su carrera, en especial para las mujeres de 40 años

La empresaria venezolana es reconocida mundialmente por tener unos mandamientos inamovibles en cuanto a moda y estilo se refiere. “Nada envejece más a una mujer que pretender que todavía es joven”, afirmó en una de sus entrevistas Carolina Herrera.

La célebre diseñadora piensa que las mujeres de 40 años o más deberían mejorar su imagen para “envejecer con gracia”, incluso llegar a cambiar su estilo y hábitos de vestimentas para ir en paz con el pasar de los años.

Carolina Herrera creó algunas reglas muy polémicas a lo largo de los años: “Una mujer debe envejecer con gracia y no tratar de aparentar una edad que no tiene, o se verá ridícula. Veo a muchas mujeres en la calle y por detrás se ven muy bien con su pelo largo y faldas cortas. Pero cuando se dan vuelta, ahhhh, ¡son ancianas!”.

Por eso mismo, cientos de mujeres siguen sus normas como si fuese una ley y recientemente, Carolina Herrera reveló uno de sus consejos más polémicos y que trata sobre un color en específico.

Carolina Herrera Anthony DelMundo / Getty Images (Anthony DelMundo/Getty Images)

En el armario de toda mujer, existen prendas básicas que ayudan a vestir para cualquier ocasión y suelen ser de color blanco, beige o negro. Sin embargo, Carolina Herrera aconsejó no usar algunas de esas tonalidades durante el día, en especial a las mujeres mayores de 40 años, ya que daría una vibra negativa a la persona.

Carolina Herrera: “Todos visten de negro y es aburrido”

A medida que las mujeres envejecen, juegan de forma segura vistiéndose de negro. Pero durante el día, el negro es muy agotador. Se vuelve como un uniforme. Todos visten de negro y es aburrido. No me importa el negro para la noche, un vestidito negro es fantástico, pero durante el día me gusta usar algo de color. Es mucho más favorecedor”, afirmó Carolina Herrera.

Por eso mismo, la célebre diseñadora recomendó a sus seguidores, en especial a las mujeres de 40 años, que vistan de manera colorida durante el día, ya que lucirían más vivas y llenas de vida.