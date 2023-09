Gal Gadot, Katie Holmes y más famosas con ojeras oscuras pero no las ocultan: inspiran amor propio

Tener ojeras oscuras es motivo de inseguridad para muchas mujeres, pero no para famosas como Gal Gadot y otras más que dan el ejemplo.

Ellas saben que esto es algo genético y absolutamente normal que no debería acomplejarnos. Los expertos explican que sucede por exceso de pigmentación (melanina), lo que da ese color oscuro y también por el adelgazamiento de la piel, de modo que la red vascular de debajo se transparenta y aparece una tonalidad morada.

Asimismo, el paso de los años hace que se luzca un hundimiento en la zona de surco nasoyugal, como consecuencia del paso del tiempo, por lo que deberíamos evitar compararnos o sufrir por algo totalmente natural.

Famosas con ojeras oscuras que no las ocultan

Gal Gadot

Considerada una de las mujeres más hermosas del mundo, la modelo y actriz de 38 años aprovecha siempre sus redes sociales para mostrar su lado más real: sin maquillaje, sin peinar, con ojeras al natural... Sabe que estos no son “defectos” como quiere hacer ver la sociedad, imponiéndonos altos estándares de belleza que nos afectan a las mujeres y que muchas veces ni siquiera es posible cumplirlos.

Katie Holmes

A sus 44 años, Katie Holmes es una de las famosas que tiene ojeras oscuras y con cierto hundimiento, pero esto no es motivo para no salir con la cara lavada a la calle. Solo cuando entendemos que nuestro atractivo físico no depende del maquillaje, es que podemos sentirnos verdaderamente libres.

Tyra Banks

Por último, la supermodelo Tyra Banks también ha usado sus redes sociales para posar sin filtros ni ediciones fotográficas. Ojeras, líneas de expresión, manchas en la piel... Somos mujeres reales y no perfectas, tal como ellas prueban.