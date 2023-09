Tintes que no necesitan decoloración para lucir hermosas y modernas entre los 30 y 50 años

Tintes que no necesitan decoloración Resaltarán tu belleza natural (Latest Hairstyles/Pinterest)

Sabemos que quieres lucir hermosa pero no sacrificar la belleza de tu melena, por eso te recomendamos estos tintes que no necesitan decoloración y que son vanguardia para mujeres de 30 a 50 años.

De acuerdo con los expertos, estos son los más apegados a tu base natural y que no necesitan un cambio tan drástico en la tonalidad. Por eso, puedes pasearte entre la amplia gama de tonos café, chocolate, caoba, borgoña, castaños, cobrizos, tonos marrones y caramelo.

Tintes que no necesitan decoloración para mujeres entre 30 y 50 años

Cabello chocolate

El cabello chocolate es uno de los más tradicionales por su gran versatilidad que se adapta a todos los tonos de piel. Según los especialistas, puedes combinar tonos cálidos y fríos para conseguir un cabello con mayor dimensión y movimiento, sin que resulte demasiado plano en una base lisa aburrida.

Para asegurarte de usar la técnica adecuada, consulta primero con un colorista profesional que te recomiende tu chocolate perfecto.

Canela

Entre los tintes que no necesitan decoloración también está el canela, el cual es más claro que la alternativa anterior y que es perfecto para quienes desean darle un giro sutil al cabello, pues puede llevarse en efectos de color como babylights para crear reflejos de luz y aportar calidez.

Es perfecto para morenas de subtono cálido ya que no es tan oscuro ni tan claro. Recuerda que los colores oscuros tienden a hacer más fuertes las facciones.

Caoba

Por último, no dejes de lado los tonos caoba que le dan brillo al cabello de forma discreta, lo que conquistará a quienes desean un cambio sutil y sin necesidad de retoques constantes. Es ideal para las chicas morenas trigueñas, no endurecerá las facciones y no aumenta edad como el negro azabache.