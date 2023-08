¿Cuáles son los tintes de cabello que duran más tiempo? 3 tonos en tendencia este 2023

Si buscamos sacarle el máximo provecho a nuestras inversiones, conviene saber cuáles son los tintes de cabello que duran más tiempo y que además están en tendencia este 2023.

Si cumplen con ambos requisitos, podremos olvidarnos un buen tiempo de los retoques, aunque claro está, para que el tono se mantenga más lindo con el paso del tiempo hace falta ser constantes con los buenos cuidados y el mantenimiento.

¿Cuáles son los tintes de cabello que duran más tiempo?

Hay muchos factores que entran en la ecuación, como la calidad y la marca del tinte que se utilice, pues hay unos que hasta se extienden a 6 y 8 semanas sin necesitar pasar por las manos del estilista.

La calidad, el tono y la base natural inciden Freepik

No obstante, en líneas generales, Guía Peluquería afirma que es importante tener en cuenta el color base, porque hay ciertos tonos que no se lograrán con el cabello natural y que necesitarán decoloración, un proceso que puede afectar la fijación o no del color.

Pese a esto, aseveran que “los tonos más claros son los mejores para lograr una duración prolongada. Esto se debe a que la luz del sol y los agentes de limpieza como el champú no afectan tanto el color como los tonos más oscuros”.

Tintes en tendencia 2023 y que duran más tiempo en tu cabello

Caramelo

Este estilo se ve tan natural, que hasta parecerá que es tu base de nacimiento. Destaca nuestras facciones y nos hace lucir bronceadas, como si recién saliéramos de la playa. Es perfecto para las que no quieren hacer una transición demasiado abrupta, pero sí lucir más jóvenes con sutileza.

Mushroom

Si te gustan los colores claros, este tono champiñón se entremezcla con un poco de rubio y gris a la vez, pero sin ser demasiado artificial o escandaloso. Nos encanta porque no necesita retocarse cada semana y no contiene los tonos demasiado dorados que muchas les huyen.

Chocolate

Por último, entre los tintes en tendencia 2023 y que duran más tiempo en tu cabello, tenemos esta fusión de castaño, pero ligeramente más iluminado que las versiones tradicionales. Son profundos, seductores y sensuales al llevarse de manera uniforme en toda la cabellera.