Danna Paola dejó de ponerse uñas de acrílico por estas razones y todas deberíamos hacer lo mismo

Danna Paola se ha posicionado como una de las artistas mexicanas más importantes a nivel internacional, con una exitosa gira en México, Sudamérica y Estados Unidos. La cantante, que ha estado en el medio artístico desde muy pequeña, ha demostrado que tiene todas las tablas para triunfar y llegar a la cima.

Si algo caracteriza a la intérprete de 1Trago además de su poderosa voz, derroche de energía y shows de primer nivel es que siempre busca formas de acercarse a los fans. Es así como suele hacer videos en vivo en sus redes sociales para conectarse con estos y hablar de cosas más personales.

Recientemente Danna fue cuestionada por no traer las uñas arregladas, a lo que ella respondió que estaba cansada de “usar acrílico” por razones con las que muchas nos podemos identificar.

“Dato curioso, me quité las uñas de acrílico porque llevé haciendomelas toda mi vida... porque ya saben, esto de tener las manos bonitas. A mí me encantaba pero llegó en punto en el que, muchas coincidirán conmigo, pero pasar 4 horas sentada en una silla haciendome unas uñas, no mi amor. Mi tiempo vale mucho y me da muchísima ansiedad y la pasó muy mal”, confesó en un en vivo en TikTok.

Danna Paola La cantante recordó las desventajas de hacerte uñas acrílicas (TikTok)

“De un tiempo para acá no estoy en el mood de pasar 4 horas haciéndome las uñas. Además no puedo escribir, utilizo bastante las manos y la última vez me levanté una uña de acrílico y se me levantó la uña completa y dije ‘no quiero’. Ahora traigo uñas de rockstar la verdad es que soy muy feliz y me encanta pintármelas de negro y así normal”.

“Creo que es un poco jodido que la mujer siempre tenga que tener las uñas hechas. Y el gelish también te jode las uñas”.

Ventajas y desventajas de las uñas de acrílico

Las uñas artificiales pueden ayudarte a que tus uñas tengan una apariencia más bonita sin embargo, requiere de un mantenimiento riguroso. Si bien las uñas no son dañinas, ponerlas y quitarlas puede involucrar ácidos y otras sustancias químicas que podrían causar reacciones alérgicas. El daño a las uñas artificiales también puede provocar infecciones por hongos y otros problemas.

Uno de los tipos más populares son las uñas acrílicas las cuales están hechas de un material plástico que forma una cáscara dura. Se trata de extensiones artificiales de uñas que se utilizan para alargar y dar un aspecto estilizado a las uñas naturales.

Uñas Existen diferentes métodos para hacer que tus uñas luzcan bonitas (Freepik)

Se obtienen con una mezcla de polvo y monómero líquido que se combina en una masa, se le da forma a las uñas con un cepillo y luego se seca al aire libre hasta que se endurezca.

Dado que tus uñas reales siguen creciendo, eventualmente verás un pequeño espacio entre la cutícula y la uña acrílica. Es por esto que es necesario volver al salón de uñas cada 2 o 3 semanas para llenar los huecos. El riesgo está en los productos químicos en el relleno y la lima que pueden debilitar las uñas reales.

Muchas personas que usan uñas acrílicas no experimentarán una reacción grave sin embargo, existen casos en los que sí y se pueden presentar los siguientes síntomas:

Uñas Los procedimientos de gelish y acrílico pueden dañar tus uñas naturales (Freepik)