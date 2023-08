¿Qué tinte es mejor para el cabello? 3 tonos que debes probar para rejuvenecer

Si estás pensando en un cambio de look, entonces seguramente te has preguntado qué tinte es mejor para el cabello. No solo en términos de calidad, sino también de tonos disponibles este 2023.

Los expertos ya dictaminaron cuáles son esas tendencias que rejuvenecen y que recomiendan a todas las mujeres entre los 40 a 60 años pues también aportan luz al rostro, disimulan las arrugas y estilizan las facciones.

¿Qué tinte es mejor para el cabello este 2023?

Si hablamos de lo que es mejor para el cabello, entonces los especialistas señalan a los tintes temporales, pues tienen menos químicos que maltratan la fibra capilar. Son los menos agresivos al carecer de oxidantes y de amoníaco, pero el problema es que duran hasta 6 semanas máximo en el pelo, acorde con El Confidencial.

Algunos inclusos son ecológicos, como el de henna, que dan volumen, nutrición y brillo al pelo. Los semitemporales son una alternativa intermedia y por último, vendrían los permanentes, que tienen a su favor menor inversión de tiempo y esfuerzo en retoques.

Tonos de tintes para rejuvenecer que son moda

Miel cálido

Es uno de los tintes más versátiles, se adapta a cualquier tipo de piel y de cabello, dándole una nueva luz a tu rostro para hacerte lucir más fresca. Es genial para las mujeres morenas y aquellas que deseen un efecto tridimensional que aporta mayor textura.

Chocolate

Si te sientes más cómoda con tintes oscuros, el chocolate o castaño oscuro es para ti. Te ayudará a destacar facciones como los ojos, las cejas y labios. Pero si le agregas delicadas luces claras, es perfecto para perfilar tus rasgos. El dorado es un tono que te puede ayudar a tener un contraste sutil muy sofisticado.

Caramelo

Por último, entre los tonos de tintes para rejuvenecer que son moda, tenemos los caramelos que favorecen a las morenas porque añaden calidez y suavidad a los rasgos faciales. No solo es una actualización que no es demasiado extrema, sino que también puede ser de bajo mantenimiento.