¡En 3 sencillos pasos! La rutina de JLo para tener una piel radiante a los 54

Jennifer Lopez se ha vuelto una de las figuras más comentadas la última semana, gracias a sus vacaciones por Italia, donde, igual que Sofía Vergara, se volvió un ícono de moda y sensualidad, dándole un giro completo a los looks de verano.

Con sensuales bikinis que dejaban al descubierto su figura, con los que logró viralizarse y una serie de vestidos que muestran su lado más atrevido, y un canto en el que interpretó la legendaria canción de Gloria Gaynor, ‘I Will Survive’, se llevó la corona como la estrella que supo aprovechar y adueñarse del verano.

Fanáticos aplaudieron su mini show y la forma en la que está disfrutando, y es que la actriz está viviendo uno de sus momentos más plenos, junto a sus amigos y familiares y un esposo que a pesar de los malos pronósticos se mantiene con ella.

La actriz, de 54 años, sabe demuestra que la belleza y el glamour no se pierden con la edad, al contrario, luciendo sin miedo ni tapujos, su piel brillante. Eso sí, la ‘Diva del Bronx’ demostró que no es para nada egoísta, y luego de viralizarse sus imágenes disfrutando del clima de la isla de Capri, compartió su secreto para mantener una piel radiante.

Sabemos que figuras como ella comprometen la salud de su piel, entre largas y extenuantes horas con maquillaje, y otros productos de belleza que terminan siendo perjudicial, por lo que, en su preocupación por mantener su rostro brillante, lanzó su propia marca de belleza JLo Beauty.

Jennifer Lopez comparte su rutina de belleza

La ‘Diva del Bronx’ compartió su rutina de skincare bajo la leyenda “Sin filtro, toda yo. Esta soy yo a los 54, resplandeciente y feliz” a lo que sumó su cuenta oficial de su línea de belleza ‘JLo Beauty’.

En el video, presume que acaba de cumplir años, (24 de julio) y que se siente mejor que nunca, demostrando que la edad no define.

Hizo hincapié en que el video que publicó en redes la mostraba tal cual es, sin filtros, ni retoques, y destacó la importancia de cuidar la piel del sol, teniendo como un básico indispensable el protector solar, que como ella menciona, empezó a utilizar cuando tenía 20 años.

¿Cómo cuida su piel Jennifer Lopez?

Paso 1. JLo comienza a masajear en forma circular su rostro y cuello, a esto le suma el limpiador facial (that hit single)

Paso 2. Una vez terminado este proceso, aplica su sérum facial (Glow Serum). Este producto destaca por sus bondades para rejuvenecer la piel y penetrar en las capas más profundas de la epidermis.

Paso 3. Por último, la ‘Diva del Bronx’ complementa el proceso aplicando su crema hidratante (that blockbuster cream), en el caso de su línea de belleza, este producto brilla por adecuarse a cualquier tipo de piel y contiene ácido hialurónico y complejo de oliva.

No olvidemos que, pese a que Jennifer Lopez no lo menciona, mantener una rutina de cuidado de la piel, donde no se someta a largos periodos con maquillaje, sol, y dietas poco balanceadas pueden repercutir. También es importante tomar continuamente agua.

